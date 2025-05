Виктория Бекъм неволно потвърди връзката между Том Круз и Ана де Армас (СНИМКА)

Светският елит на Лондон се събра за бляскавото парти по случай 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм, но между многобройните снимки, споделени от съпругата му Виктория, внимателните наблюдатели забелязаха нещо – неволно потвърждение на слуховете за романтична връзка между Том Круз и актрисата Ана де Армас.

Бившата Spice Girl публикува серия от кадри от празненството, което се проведе в луксозния ресторант Core в квартал Нотинг Хил. Сред звездните гости бяха Гордън Рамзи, Ева Лонгория и Гай Ричи – но именно Том Круз и Ана де Армас привлякоха най-много внимание.

На един от кадрите виждаме Дейвид Бекъм и 62-годишния Круз в оживен разговор, и двамата облечени в бели смокинги с черни папионки. Но още по-любопитен е друг кадър, на който във фона се появява 37-годишната де Армас – изглеждаща изненадано сред вихъра на празненството.

Само няколко часа по-късно тя бе забелязана да напуска партито рано сутринта… в компанията на Том Круз. Събитието се случва само дни след като двамата бяха засечени заедно в Лондон, по повод рождения ден на актрисата. Макар нито един от двамата да не е коментирал официално естеството на отношенията им, източници твърдят, че работят по съвместен проект.

Де Армас отдавна изразява възхищението си към звездата от "Мисията Невъзможна", като в интервю за USA Today дори споделя мечтата си да се научи да прави своите каскади като него.

Докато връзката Круз-де Армас беше сред основните теми на вечерта, другата гореща клюка се въртеше около отсъствието на най-големия син на Бекъм – Бруклин – и съпругата му Никола Пелц. Двойката не се появи на нито едно от събитията, организирани около юбилея на Дейвид, което подхрани слуховете за разрив в отношенията в семейството.

#BrooklynBeckham and #NicolaPeltz were noticeably absent from #DavidBeckham's big 50th birthday bash ... all because of Brooklyn's beef with younger brother, #RomeoBeckham 👀 The cast of #TMZonTV discuss! https://t.co/tlVHM3iGXc pic.twitter.com/zZKhdu0GWu