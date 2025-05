Кайли Дженър и Тимъти Шаламе най-накрая дебютираха като двойка на червен килим

Кайли Дженър и Тимъти Шаламе дебютираха официално като двойка на червения килим по време на 70-ите годишни награди David Di Donatello в Италия.

Според източници, връзката между риалити звездата и актьора започва още през април 2023 г., но двамата избягваха публични появи като двойка през целия награден сезон. Въпреки че Шаламе беше номиниран многократно за ролята си на Боб Дилън във филма "Напълно непознат", двамата така и не преминаха заедно по червения килим. Феновете очакваха първата им официална поява да бъде на Met Gala 2025, но Кайли се появи сама, а Тимъти остана у дома.

Timothée Chalamet and Kylie Jenner are officially red carpet official! Someone check on Club Chalamet right now please 👀 pic.twitter.com/bLx1AgdzJG