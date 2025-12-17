Новини
Любопитно »
Нети за драстичното отслабване на Дони: Съпругът ми е в перфектна форма

Нети за драстичното отслабване на Дони: Съпругът ми е в перфектна форма

17 Декември, 2025 15:58 404 4

  • нети-
  • дони-
  • отслабване-
  • здраве-
  • двойка

От началото на промяната си Дони е свалил 45 килограма

Нети за драстичното отслабване на Дони: Съпругът ми е в перфектна форма - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неотдавна Дони изненада феновете си с рязка физическа трансформация, но зад внезапното му отслабване не стои нито здравословен проблем, нито крайни лишения, както мнозина предположиха.

Напротив – съпругата му, актрисата Нети Добрева, уверява, че той е в отлично здраве и че всичко е резултат от осъзнат избор.

"Съпругът ми е в перфектна форма", каза Нети пред "България днес", коментирайки факта, че Дони е свалил цели 45 килограма.

По думите ѝ музикантът спазва диета, базирана на белтъци и принципите на разделното хранене, без обаче да консумира риба и месо – нещо, което прави резултата още по-впечатляващ.

Докато самата тя от години се храни по режима "Зоната", Дони е избрал различен подход. Когато приема въглехидрати, той никога не ги смесва с протеини в рамките на деня. Именно тази дисциплина и постоянство, според Нети, са ключът към впечатляващото му отслабване.

Освен към здравословния начин на живот, семейството споделя и общ духовен път. Още преди да станат двойка, Дони и Нети се насочват към будизма, а през 2010 г. двамата преживяват т.нар. "просвещение". Актрисата подчертава, че не афишират тази част от живота си, защото я възприемат като дълбоко лична.

Въпреки това Коледата в дома им остава напълно християнска. И двамата са кръстени още по времето на комунизма и празнуват Рождество по традиционния начин.

"Будизмът е философия, която те учи на смирение и хармония. В нея няма разделение между човека и божественото", обяснява Нети, като допълва, че будистите, които познава, с уважение влизат в църкви и палят свещи.

Певицата и актриса признава също, че отлично познава и християнството – покойната ѝ майка била дълбоко религиозна и често са водили дълги разговори за вярата. Според нея Новият завет съдържа изключително ценни уроци, но всичко зависи от личния прочит на човека.

С дъщеря си двамата родители редовно говорят за духовното развитие и различните религии, без да я насочват към конкретен избор.

"Важно е човек да расте духовно и да бъде добър – към себе си и към другите", убедена е Нети. А по думите ѝ истинският смисъл на Коледа не е в преяждането, а в разговорите, споделеността и осъзнаването защо се е родил Спасителят.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стас

    1 0 Отговор
    Да са живи и здрави хората,да се обичкат и да са много щастливи!

    16:01 17.12.2025

  • 2 Енрике Иглесиас

    2 0 Отговор
    Двамата общо са 47 кила и половина. Ако не е бръснатата глава, не мож го разбереш, че е мъжко, в тъмницата, че ги опънеш и двамата.

    16:01 17.12.2025

  • 3 честен ционист

    1 9 Отговор
    Християнин с будистка броеница е като евреин нагъващ филии с мас.

    16:02 17.12.2025

  • 4 Загоряла

    0 0 Отговор
    Не ти!
    Дони кога е във форма?
    Сутрин или вечер?

    16:03 17.12.2025