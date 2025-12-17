Нети за драстичното отслабване на Дони: Съпругът ми е в перфектна форма

Неотдавна Дони изненада феновете си с рязка физическа трансформация, но зад внезапното му отслабване не стои нито здравословен проблем, нито крайни лишения, както мнозина предположиха.

Напротив – съпругата му, актрисата Нети Добрева, уверява, че той е в отлично здраве и че всичко е резултат от осъзнат избор.

"Съпругът ми е в перфектна форма", каза Нети пред "България днес", коментирайки факта, че Дони е свалил цели 45 килограма.

По думите ѝ музикантът спазва диета, базирана на белтъци и принципите на разделното хранене, без обаче да консумира риба и месо – нещо, което прави резултата още по-впечатляващ.

Докато самата тя от години се храни по режима "Зоната", Дони е избрал различен подход. Когато приема въглехидрати, той никога не ги смесва с протеини в рамките на деня. Именно тази дисциплина и постоянство, според Нети, са ключът към впечатляващото му отслабване.

Освен към здравословния начин на живот, семейството споделя и общ духовен път. Още преди да станат двойка, Дони и Нети се насочват към будизма, а през 2010 г. двамата преживяват т.нар. "просвещение". Актрисата подчертава, че не афишират тази част от живота си, защото я възприемат като дълбоко лична.

Въпреки това Коледата в дома им остава напълно християнска. И двамата са кръстени още по времето на комунизма и празнуват Рождество по традиционния начин.

"Будизмът е философия, която те учи на смирение и хармония. В нея няма разделение между човека и божественото", обяснява Нети, като допълва, че будистите, които познава, с уважение влизат в църкви и палят свещи.

Певицата и актриса признава също, че отлично познава и християнството – покойната ѝ майка била дълбоко религиозна и често са водили дълги разговори за вярата. Според нея Новият завет съдържа изключително ценни уроци, но всичко зависи от личния прочит на човека.

С дъщеря си двамата родители редовно говорят за духовното развитие и различните религии, без да я насочват към конкретен избор.

"Важно е човек да расте духовно и да бъде добър – към себе си и към другите", убедена е Нети. А по думите ѝ истинският смисъл на Коледа не е в преяждането, а в разговорите, споделеността и осъзнаването защо се е родил Спасителят.