Oткриха най-ранни преки доказателства за употребата на психоактивни растения в перуанските Анди

Ново проучване разкрива най-ранните известни преки доказателства за употребата на психоактивни растения в перуанските Анди, съобщи Физ.орг.

Екип от археолози от университета на Флорида, Станфордския университет и южноамерикански институции откриха древни тръбички, използвани за употреба на халюциногенни вещества. Те са направени от кости в монументални каменни структури в Чавин де Уантар, праисторически церемониален обект в планините на Перу.

Археологическият обект Чавин де Уантар, намиращ се на около 300 км от столицата Лима, е сред най-значимите културни центрове, процъфтявали в периода около 1500-550 г. пр. н. е.

Проучването им е публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, предава БТА.

Чрез химически и микроскопски анализи на тръбичките изследователите са открили следи от никотин от диви родственици на тютюна и остатъци от вид халюциноген (Anadenanthera colubrina). Изследователите стигат до заключението, че водачите на това древно общество са използвали тези вещества не само за да предизвикат видения, но и за да укрепят авторитета си.

За разлика от общата употреба на халюциногени, разпространена в други древни култури, ритуалите в Чавин де Уантар са били ексклузивни. Археолозите са открили табакери в частни камери в масивни каменни структури. Според изследователите там са се събирали само няколко участници едновременно, което е създавало атмосфера на мистика и контрол.

„Приемането на психоактивни вещества не е било само за предизвикване на видения. То е било част от строго контролиран ритуал, като вероятно само избрани са се включвали в него. Така се е укрепвала социалната йерархия“, каза д-р Даниел Контрерас, антрополог и археолог в Университета във Флорида и съавтор на новото изследване.

За тези, които са вдишвали халюциногените, свръхестественото може да се е усещало като сила, която не може да бъде разбрана. И точно в това е бил смисълът. Контролирайки достъпа до тези променени състояния, владетелите на Чавин де Уантар създали мощна идеология и убедили народа си, че тяхното ръководство е преплетено с мистична сила и е част от естествения ред, казват изследователите.

„Тези ритуали, често подсилвани от психоактивни вещества, са били завладяващи, трансформиращи преживявания, които са укрепвали системи от вярвания и социални структури“, допълни Контрерас.

В продължение на близо тридесет години той проучва археологическия обект заедно с д-р Джон Рик, професор от Станфордския университет. Екипът твърди, че тези церемонии са имали ключово значение за формирането на ранните класови структури.

Чавин де Уантар е обявен през 1985 г. от ЮНЕСКО за обект на световното наследство.