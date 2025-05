Хари Стайлс изненадващо се появи сред тълпите във Ватикана, празнуващи новия папа

Хари Стайлс се озова на едно съвсем необичайно за него място – сред множеството вярващи, събрали се на площад „Свети Петър“ във Ватикана, за да станат свидетели на избора на новия глава на Католическата църква. Появата на поп иконата по време на историческото събитие предизвика бурни реакции в социалните мрежи и породи десетки коментари, пише Independent.

Фенове разпознаха 31-годишния музикант сред присъстващите в тълпата, облечен в синьо яке, тъмни слънчеви очила и сива бейзболна шапка с надпис “Techno is My Boyfriend”. Стайлс беше заснет със същото яке и при предишна разходка в Лондон.

На 8 май новоизбраният папа Лъв XIV, на 69 години, бе приветстван с възгласите „Habemus Papam“, след като традиционният бял дим се издигна от комина на Сикстинската капела. Той наследява покойния папа Франциск, който почина миналия месец на 88 години. Новият понтифик, родом от Чикаго и известен със светското си име Робърт Франсис Превост, е първият американец, оглавил Католическата църква. Той е член на августинския орден и е известен със своята социална чувствителност и ангажираност към бедните и мигрантите.

