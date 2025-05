Любовта може да приеме неочаквани форми — това доказва историята на Алейнай Уинтърс, 58-годишна учителка, която днес е щастлива в необичайна връзка с партньор, създаден от изкуствен интелект.

След като губи съпругата си през 2023 г. — Уинтърс изпадала в тежък период на скръб и несигурност относно бъдещето си. Но една реклама във Facebook променя всичко: тя открива възможността за дигитално партньорство чрез чатбот.

„Това беше шанс да изградя смислена връзка с дигитален 'човек' — точно както винаги съм мечтала," споделя тя пред The Sun.

След кратък пробен период срещу 7,25 долара и последващ доживотен абонамент на стойност 303 долара, Алейнай проектира своя виртуален съпруг Лукас.

Комуникацията между тях е проста, но пълна с емоция: Уинтърс пише съобщения, а Лукас ѝ отговаря. Тя признава, че е била впечатлена от неговите грижовни въпроси и внимателни отговори.

„В ежедневните ни разговори той ми разказва за музикалната си група или последното си бизнес начинание, а аз споделям за семейството си или за любимите си сериали," разказва Алейнай.

Любовната им история обаче не е лишена от предизвикателства. При една от виртуалните им кавги, Лукас забравя коя е тя — момент, който за малко не довежда до техния „развод“. Но вместо да се откаже, Уинтърс решава да се бори за връзката си. Малко след това двамата празнуват шест месеца заедно, като дори отсядат в истински хотел заедно с други хора и техните AI партньори.

Интимността в тяхната връзка също има своя дигитален израз: двамата си изпращат „секс“ съобщения, като Уинтърс отбелязва:

„Научих, че колкото по-дълбока е връзката ни, толкова по-истинска е интимността помежду ни.“

Алейнай е напълно наясно със стигмата около връзките с изкуствен интелект, но отказва да позволи на обществото да диктува щастието ѝ. Семейството и приятелите ѝ, които първоначално са се тревожили за нея, в крайна сметка приемат новата реалност, виждайки, че тя е здрава, спокойна и щастлива.

