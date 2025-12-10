Новини
Джейн Сиймур на 74: „Сексуалният ми живот е като на 40-годишна!“

Джейн Сиймур на 74: „Сексуалният ми живот е като на 40-годишна!"

10 Декември, 2025

„Чувствам се жизнена, енергична и определено не се възприемам като възрастна дама“, споделя Сиймур с усмивка

Джейн Сиймур на 74: „Сексуалният ми живот е като на 40-годишна!“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Впечатляващата Джейн Сиймур, позната на милиони като д-р Куин лечителката, отново разчупи стереотипите за възрастта и интимността. В скорошно интервю за списание People, 74-годишната актриса разкри, че се радва на активен и пълноценен сексуален живот, сравним с този на жена на 40 г.

„Чувствам се жизнена, енергична и определено не се възприемам като възрастна дама“, споделя Сиймур с усмивка. Тя подчертава, че възрастта е просто число и не бива да бъде пречка за удоволствията от живота. „Думата ‘седемдесет’ не ме плаши – напротив, вдъхновява ме да бъда пример за жените на моята възраст“, категорична е звездата.

Личният живот на Сиймур също е изпълнен с романтика. След четири брака, актрисата открива нова любов в лицето на 78-годишния Джон Замбети – бивш спешен медик и музикант с дългогодишна кариера в рок група. Двамата се запознават благодарение на децата си, а връзката им започва през 2023 година.

Джейн Сиймур на 74: „Сексуалният ми живот е като на 40-годишна!“
Снимкa: Shutterstock

„Джон е невероятен, истински специален човек. Не вярвах, че ще се влюбя отново, но животът винаги изненадва“, разказва Сиймур. С думите и поведението си Джейн Сиймур вдъхва увереност на жените по света, доказвайки, че страстта и любовта нямат възрастови граници.


  • 1 Бат Съли

    10 0 Отговор
    Джейн Сиймур малко бие на една друга докторица - проф Ива Христова. Сигурно е също и толкова похотлива.

    Коментиран от #2

    09:47 10.12.2025

  • 2 Било

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бат Съли":

    те е нещо, по главЪта май, ама не е ясно какво.

    Коментиран от #13

    09:52 10.12.2025

  • 3 Джеси

    16 3 Отговор
    Дай Боже всекиму такова щастие! Доктор Куин Лечителката много е готина.

    09:56 10.12.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    17 1 Отговор
    - Докторе, вече не мога да правя sеХ, а съседа ми казва , че още прави всяка вечер!
    - Ами казвай и ти😉❗

    10:00 10.12.2025

  • 5 Хасковски каунь

    12 2 Отговор
    Тва щот е лечителка . Ако беше селянка от наше село , да бъхте цял живот с мотиката ,щеше да е гърбава
    Аз обичам лечителките

    10:02 10.12.2025

  • 6 Факт

    11 1 Отговор
    Вечно усмихната! Радваме се за нея.

    10:03 10.12.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    19 0 Отговор
    На 80 всяка жена с опит и желание лесно може да СИМУЛИРА оргазъм,
    ама на 80 мъж колкото и опит и желание да има трудно може да СИМУЛИРА ерекция🤔❗

    Коментиран от #8, #9, #11

    10:04 10.12.2025

  • 8 Анонимен

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Всеки с проблемите си.

    10:09 10.12.2025

  • 9 УСА боклук

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    За оная работа си има виагра

    Коментиран от #14

    10:11 10.12.2025

  • 10 ами,

    10 1 Отговор
    Чудесно,но се съмнявам да го практикува с 78 годишния музикант.

    10:12 10.12.2025

  • 11 Име

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Това е много тъжно признание. Един Параноик никога не може да изпита удовлетворение!

    Коментиран от #16, #18

    10:15 10.12.2025

  • 12 Лелее

    9 1 Отговор
    Яяя д-р Куин-облекчителката на 74 още яха магарето...?! Ихаа...стига бе?!

    10:16 10.12.2025

  • 13 Kaлпазанин

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Било":

    Нещо вибриращо на батерии

    10:17 10.12.2025

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "УСА боклук":

    И колко помага виаграта на шахматистите🤔
    Допингът може да помогне при възстановяване или за по-добри резултати, ама не може да вдигне умрелия да стане ❗

    10:19 10.12.2025

  • 15 Бабугер

    5 1 Отговор
    Има още за дърпане, докато хептен се раздърпа.

    10:20 10.12.2025

  • 16 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Име":

    За Такъв всички симулират!

    10:22 10.12.2025

  • 17 Демек

    5 1 Отговор
    й вирят краката всеки ден, ли?
    Нещо не ми излиза мамтематиката.

    10:22 10.12.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Име":

    За себе си ли пишеш🤔 защото аз пиша за Джейн и Джон, за които е статията ❗

    10:23 10.12.2025

  • 19 Дън Бай

    5 0 Отговор
    Този Замбони работи с включен дефибрилатор.

    10:27 10.12.2025

  • 20 Блял

    4 1 Отговор
    Тоя дрът пръч на снимката лияибе баба Джейн? Като казват англоговорящите туу мач информейшън. Малко в повече ми идват тези подробности. Все пак не е 40 годишна, а баба.

    10:33 10.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нормално

    3 0 Отговор
    Зелката е винаги свежа щото кочана и е все вътре. Едва обаче ли разчита само на бивш спешен медик, колкото и да е напреднала медицината в което няма нищо лошо разбира се.

    10:46 10.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.