Джейн Сиймур на 74: „Сексуалният ми живот е като на 40-годишна!“

Впечатляващата Джейн Сиймур, позната на милиони като д-р Куин лечителката, отново разчупи стереотипите за възрастта и интимността. В скорошно интервю за списание People, 74-годишната актриса разкри, че се радва на активен и пълноценен сексуален живот, сравним с този на жена на 40 г.
„Чувствам се жизнена, енергична и определено не се възприемам като възрастна дама“, споделя Сиймур с усмивка. Тя подчертава, че възрастта е просто число и не бива да бъде пречка за удоволствията от живота. „Думата ‘седемдесет’ не ме плаши – напротив, вдъхновява ме да бъда пример за жените на моята възраст“, категорична е звездата.
Личният живот на Сиймур също е изпълнен с романтика. След четири брака, актрисата открива нова любов в лицето на 78-годишния Джон Замбети – бивш спешен медик и музикант с дългогодишна кариера в рок група. Двамата се запознават благодарение на децата си, а връзката им започва през 2023 година.
„Джон е невероятен, истински специален човек. Не вярвах, че ще се влюбя отново, но животът винаги изненадва“, разказва Сиймур. С думите и поведението си Джейн Сиймур вдъхва увереност на жените по света, доказвайки, че страстта и любовта нямат възрастови граници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бат Съли
Коментиран от #2
09:47 10.12.2025
2 Било
До коментар #1 от "Бат Съли":те е нещо, по главЪта май, ама не е ясно какво.
Коментиран от #13
09:52 10.12.2025
3 Джеси
09:56 10.12.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
- Ами казвай и ти😉❗
10:00 10.12.2025
5 Хасковски каунь
Аз обичам лечителките
10:02 10.12.2025
6 Факт
10:03 10.12.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
ама на 80 мъж колкото и опит и желание да има трудно може да СИМУЛИРА ерекция🤔❗
Коментиран от #8, #9, #11
10:04 10.12.2025
8 Анонимен
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Всеки с проблемите си.
10:09 10.12.2025
9 УСА боклук
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":За оная работа си има виагра
Коментиран от #14
10:11 10.12.2025
10 ами,
10:12 10.12.2025
11 Име
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Това е много тъжно признание. Един Параноик никога не може да изпита удовлетворение!
Коментиран от #16, #18
10:15 10.12.2025
12 Лелее
10:16 10.12.2025
13 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Било":Нещо вибриращо на батерии
10:17 10.12.2025
14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #9 от "УСА боклук":И колко помага виаграта на шахматистите🤔
Допингът може да помогне при възстановяване или за по-добри резултати, ама не може да вдигне умрелия да стане ❗
10:19 10.12.2025
15 Бабугер
10:20 10.12.2025
16 Факт
До коментар #11 от "Име":За Такъв всички симулират!
10:22 10.12.2025
17 Демек
Нещо не ми излиза мамтематиката.
10:22 10.12.2025
18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #11 от "Име":За себе си ли пишеш🤔 защото аз пиша за Джейн и Джон, за които е статията ❗
10:23 10.12.2025
19 Дън Бай
10:27 10.12.2025
20 Блял
10:33 10.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Нормално
10:46 10.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.