Джейн Сиймур на 74: „Сексуалният ми живот е като на 40-годишна!“

Впечатляващата Джейн Сиймур, позната на милиони като д-р Куин лечителката, отново разчупи стереотипите за възрастта и интимността. В скорошно интервю за списание People, 74-годишната актриса разкри, че се радва на активен и пълноценен сексуален живот, сравним с този на жена на 40 г.

„Чувствам се жизнена, енергична и определено не се възприемам като възрастна дама“, споделя Сиймур с усмивка. Тя подчертава, че възрастта е просто число и не бива да бъде пречка за удоволствията от живота. „Думата ‘седемдесет’ не ме плаши – напротив, вдъхновява ме да бъда пример за жените на моята възраст“, категорична е звездата.

Личният живот на Сиймур също е изпълнен с романтика. След четири брака, актрисата открива нова любов в лицето на 78-годишния Джон Замбети – бивш спешен медик и музикант с дългогодишна кариера в рок група. Двамата се запознават благодарение на децата си, а връзката им започва през 2023 година.

„Джон е невероятен, истински специален човек. Не вярвах, че ще се влюбя отново, но животът винаги изненадва“, разказва Сиймур. С думите и поведението си Джейн Сиймур вдъхва увереност на жените по света, доказвайки, че страстта и любовта нямат възрастови граници.