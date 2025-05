Рядък син диамант беше продаден за 21,5 млн. долара на търг в Женева

Голям син диамант с тегло 10,03 карата беше продаден на търг в Женева за 21,5 млн. щатски долара, предаде АФП, като цитира аукционната къща "Сотбис".

Камъкът "Средиземноморско синьо", чиято първоначална оценка беше 20 млн. щатски долара, "предизвика огромен интерес" при наддаването, се казва в разпространено изявление на тръжната компания.

Според Тобиас Кормайнд, директор на 77 Diamonds - най-големия онлайн бижутер в Европа, обаче продажбата е била "по-малко впечатляваща" от очакваното, се допълва в съобщението.

"Диамантът беше оценен на 20 млн. щатски долара, което предполага значителна стойност. Но общата несигурност, включително търговското напрежение между САЩ и Китай, може да е намалила доверието на участниците в търга", допълни той.

This diamond was not only the top lot of the sale, but was the marquee item during the series of jewelry auctions held in Geneva. (Photo: Sotheby’s) https://t.co/R3POLevmKU pic.twitter.com/UTrxFk0Wj0