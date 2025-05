Извънземни отвлякоха Ариана Гранде (ВИДЕО)

Ариана Гранде продължава да вдъхва живот на своята най-лична и кинематографична музикална ера – Eternal Sunshine. В понеделник поп звездата представи видеоклипа към песента Supernatural, четвърти сингъл от албума, който вече има и разширено делукс издание. Клипът е заснет с режисьорската помощ на Крисчън Бреслауър и самата Гранде, като използва сцена от късометражния филм Brighter Days Ahead – проект, вдъхновен от култовата лента "Блясъкът на чистия ум"​ (2004).

Видеото потапя зрителя в постапокалиптична атмосфера – Гранде, облечена в ефирна кремава рокля от коприна, върви през руините на пламтящ град. Песента звучи като интимна изповед, изпята сред хаоса: „Тази любов ме обсебва, но аз нямам нищо против / Тя е като свръхестествена...“

С напредването на кадрите, лиричното напрежение нараства, а към края на видеото Гранде се приближава към светещ лъч от НЛО-подобен обект. Сцената завършва със сюрреалистичен момент, в който тялото ѝ започва да левитира – символ на вътрешно освобождение, надмогване на болката и преминаване към нещо извънземно или свръхестествено, както пее в песента си.

Supernatural е една от най-емблематичните песни от Eternal Sunshine, албум, който критиците определят като „емоционално прочистване“, белязан от искреност, меланхолия и зрялост. В рецензията на Rolling Stone четем: „Пускането на болката си струва повече усилия, отколкото изглежда. Но точно това прави тези песни толкова дълбоки.“

Албумът беше представен през януари 2024 с пилотния сингъл Yes, And?, последван от We Can’t Be Friends (Wait for Your Love), както и провокативното видео към The Boy Is Mine със специалното участие на актьора Пен Баджли (You, "Клюкарката"). Всеки от клиповете е минифилм сам по себе си – част от цялостния визуален свят, който Гранде изгражда около този албум.

През април певицата пусна и задкулисно видео от снимките на Brighter Days Ahead, в което разказва за философията зад проекта.

„Когато сме млади, често искаме да изтрием или пренапишем определени болезнени моменти. Но когато пораснем, бихме дали всичко, за да ги изживеем отново“, споделя тя.