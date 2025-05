Крал Чарлз тръгна с бастун (СНИМКИ)

Крал Чарлз се радва на активно присъствие в обществения живот през последните дни, като демонстрира едновременно енергия, елегантност и стил.

В събота монархът присъства на престижното Кралско конно шоу в Уиндзор, а само два дни по-късно – в понеделник – се появи на едно от най-очакваните събития в британския календар: Цветното изложение в Челси, организирано от Кралското градинарско дружество.

На двете събития Негово Величество изглеждаше в чудесно настроение. В Уиндзор той бе забелязан в оживен разговор с по-малкия си брат – принц Едуард, а в Челси не пропусна да побъбри с футболната икона Дейвид Бекъм.

Кралските наблюдатели останаха впечатлени не само от ведрото настроение на Чарлз III, но и от неговия изтънчен стил. Коментарите в социалните мрежи го определиха като „елегантен“ и „безупречен“, а специално внимание привлече аксесоарът, който носеше и на двете събития – бастун.

The King and Queen look delighted to be back at ⁦@TheRHSChelsea⁩ this evening.

The King is carrying a traditional country fair walking stick- of the kind he often uses in the countryside. During the visit he caught up with David Beckham - a ⁦@KingsFdn⁩ ambassador pic.twitter.com/HGpqLtJphp