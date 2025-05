Джейми Фокс проговори: Опитал ли е Пъф Деди да го убие

Актьорът и носител на "Оскар" Джейми Фокс проговори открито за конспиративните теории, които заляха интернет след мистериозния му здравословен проблем през 2023 година – и не спести нито хумор, нито сарказъм по адрес на слуховете, че Шон "Диди" Комбс стои зад инцидента.

В интервю за The Hollywood Reporter, публикувано този четвъртък, Фокс разказа, че е бил дълго време в неведение за това какво се говори за състоянието му:

„Бях в болницата, без телефон и не знаех какво казва светът навън. Не можех да повярвам, че съм получил инсулт. Аз съм в перфектна форма!“

Актьорът, който наскоро навърши 57 години, се пошегува с една от най-разпространените версии в мрежата:

„Виждам заглавия като ‘Пъф Деди се опитал да ме убие’. Не, Пъфи не се е опитвал да ме убие.“

Фокс обаче призна, че една конкретна конспирация го е засегнала далеч повече – твърденията, че е бил клониран:

„Когато чух, че съм клонинг, направо изперках. Седя си в болничното легло и си мисля: ‘Тези мръсни копелета се опитват да ме клонират’“, разказа той с иронична усмивка.

