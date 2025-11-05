Пи Диди: Тръмп ще ме помилва догодина

Рапърът Шон Комбс (P.Diddy), осъден на 50 месеца затвор по обвинения в трафик на хора, заявr, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще го помилва през 2026 г., съобщи TMZ, позовавайки се на свои източници.

„Източници от федералния затвор в Ню Джърси казаха, че Диди говори за помилване от Тръмп в началото на 2026 г.“, се посочва в изданието.

Според източници на портала, рапърът е казал на другите затворници, че ще се погрижи за тях, след като бъде помилван и освободен.

В началото на октомври съд в Ню Йорк осъди Комбс на 50 месеца затвор и глоба от 500 000 долара по обвинения в транспортиране на жени за проституция. Рапърът поиска президентско помилване.

През юли съдебни заседатели в Ню Йорк признаха Комбс за виновен по две обвинения за транспортиране на жени с цел проституция, всяко от които носеше присъда до 10 години. Съдебните заседатели оправдаха музиканта по по-сериозни обвинения, като трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

От септември 2024 г. музикалният магнат е обект на множество съдебни дела, в които се твърди за изнасилване, тормоз, побой и незаконно лишаване от свобода. Твърди се, че престъпленията са извършени между 2000 и 2022 г. в Ню Йорк, Лос Анджелис и Лас Вегас на скандалните партита на Комбс. Музикантът отрича обвиненията.