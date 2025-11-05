Новини
Пи Диди: Тръмп ще ме помилва догодина

Пи Диди: Тръмп ще ме помилва догодина

5 Ноември, 2025 08:13

Рапърът е казал на другите затворници, че ще се погрижи за тях, след като бъде помилван и освободен

Пи Диди: Тръмп ще ме помилва догодина - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Рапърът Шон Комбс (P.Diddy), осъден на 50 месеца затвор по обвинения в трафик на хора, заявr, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще го помилва през 2026 г., съобщи TMZ, позовавайки се на свои източници.

„Източници от федералния затвор в Ню Джърси казаха, че Диди говори за помилване от Тръмп в началото на 2026 г.“, се посочва в изданието.

Според източници на портала, рапърът е казал на другите затворници, че ще се погрижи за тях, след като бъде помилван и освободен.

В началото на октомври съд в Ню Йорк осъди Комбс на 50 месеца затвор и глоба от 500 000 долара по обвинения в транспортиране на жени за проституция. Рапърът поиска президентско помилване.

През юли съдебни заседатели в Ню Йорк признаха Комбс за виновен по две обвинения за транспортиране на жени с цел проституция, всяко от които носеше присъда до 10 години. Съдебните заседатели оправдаха музиканта по по-сериозни обвинения, като трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

От септември 2024 г. музикалният магнат е обект на множество съдебни дела, в които се твърди за изнасилване, тормоз, побой и незаконно лишаване от свобода. Твърди се, че престъпленията са извършени между 2000 и 2022 г. в Ню Йорк, Лос Анджелис и Лас Вегас на скандалните партита на Комбс. Музикантът отрича обвиненията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    3 1 Отговор
    Ентусиаст !!! То........ догодина вече като видиш жена и ще бягаш на "другия" тротоар !!!

    Коментиран от #8

    08:16 05.11.2025

  • 2 бушприт

    0 0 Отговор
    Заяви,а не заявr !

    08:18 05.11.2025

  • 3 Новичок

    1 0 Отговор
    Браво на авторката ,а дали е закусил??? И какво е хапнал ? Коя книжка чете ? Ако пръцне пак ни информирайте плииссс.Пфу...

    08:18 05.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да и двамата си приличате

    0 0 Отговор
    И двамата сте осъждани изнасилвачи

    Коментиран от #7

    08:23 05.11.2025

  • 6 Алфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Ще те помилват под душовете групово.

    08:23 05.11.2025

  • 7 Путин и з ше те помилвм

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да и двамата си приличате":

    Аз съм пък доказан Педофил

    08:24 05.11.2025

  • 8 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Комбс е пръв другар на Бай Дончо в приключенията, както приживе беше Митьо Пищова, лека му пръст.

    Коментиран от #10

    08:24 05.11.2025

  • 9 в кратце

    0 1 Отговор
    Тръмп ще ме повива до градина. В дървена кутия с капак.

    08:28 05.11.2025

  • 10 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Нали знаеш как когато за нещо в което са забъркани политици , те казват за приятелите си :
    - Ауу , аз този не го познавам !

    Коментиран от #11, #13

    08:31 05.11.2025

  • 11 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Пропуснах - се разшуми

    08:32 05.11.2025

  • 12 Дедо

    1 0 Отговор
    Така е. И колело щи купи ама друг път.

    08:32 05.11.2025

  • 13 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Ама как не се познават, те са по купоните основни действаши лица. Ако беше жив бат Митьо да разправа в детайли за рибите и ягнетата.

    Коментиран от #14

    08:39 05.11.2025

  • 14 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Аа , те и с евреина имаха снимки и кореспонденция , но излезе че не се познават !

    08:44 05.11.2025