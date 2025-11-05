Пи Диди: Тръмп ще ме помилва догодина

Рапърът Шон Комбс (P.Diddy), осъден на 50 месеца затвор по обвинения в трафик на хора, заявr, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще го помилва през 2026 г., съобщи TMZ, позовавайки се на свои източници.
„Източници от федералния затвор в Ню Джърси казаха, че Диди говори за помилване от Тръмп в началото на 2026 г.“, се посочва в изданието.
Според източници на портала, рапърът е казал на другите затворници, че ще се погрижи за тях, след като бъде помилван и освободен.
В началото на октомври съд в Ню Йорк осъди Комбс на 50 месеца затвор и глоба от 500 000 долара по обвинения в транспортиране на жени за проституция. Рапърът поиска президентско помилване.
През юли съдебни заседатели в Ню Йорк признаха Комбс за виновен по две обвинения за транспортиране на жени с цел проституция, всяко от които носеше присъда до 10 години. Съдебните заседатели оправдаха музиканта по по-сериозни обвинения, като трафик на хора с цел сексуална експлоатация.
От септември 2024 г. музикалният магнат е обект на множество съдебни дела, в които се твърди за изнасилване, тормоз, побой и незаконно лишаване от свобода. Твърди се, че престъпленията са извършени между 2000 и 2022 г. в Ню Йорк, Лос Анджелис и Лас Вегас на скандалните партита на Комбс. Музикантът отрича обвиненията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #8
08:16 05.11.2025
2 бушприт
08:18 05.11.2025
3 Новичок
08:18 05.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да и двамата си приличате
Коментиран от #7
08:23 05.11.2025
6 Алфа Bълкът
08:23 05.11.2025
7 Путин и з ше те помилвм
До коментар #5 от "Да и двамата си приличате":Аз съм пък доказан Педофил
08:24 05.11.2025
8 честен ционист
До коментар #1 от "Пич":Комбс е пръв другар на Бай Дончо в приключенията, както приживе беше Митьо Пищова, лека му пръст.
Коментиран от #10
08:24 05.11.2025
9 в кратце
08:28 05.11.2025
10 Пич
До коментар #8 от "честен ционист":Нали знаеш как когато за нещо в което са забъркани политици , те казват за приятелите си :
- Ауу , аз този не го познавам !
Коментиран от #11, #13
08:31 05.11.2025
11 ...
До коментар #10 от "Пич":Пропуснах - се разшуми
08:32 05.11.2025
12 Дедо
08:32 05.11.2025
13 честен ционист
До коментар #10 от "Пич":Ама как не се познават, те са по купоните основни действаши лица. Ако беше жив бат Митьо да разправа в детайли за рибите и ягнетата.
Коментиран от #14
08:39 05.11.2025
14 Пич
До коментар #13 от "честен ционист":Аа , те и с евреина имаха снимки и кореспонденция , но излезе че не се познават !
08:44 05.11.2025