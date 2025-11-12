Новини
Любопитно »
Пи Диди излиза от затвора година по-рано

12 Ноември, 2025 07:45 480 8

  • шон диди комбс-
  • пи диди-
  • затвор-
  • наркозависимост

За да бори наркозависимост

Пи Диди излиза от затвора година по-рано - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Шон "Диди" Комбс може да излезе на свобода с една година по-рано от очаквания срок, тъй като преминава програма за рехабилитация от наркотична зависимост, съобщи телевизионният канал NBC, позовавайки се на говорителя му.

"Комбс е активен участник в Програмата за помощ при наркозависимост в стационар и от самото начало се отнася сериозно към процеса на рехабилитация. Той е изцяло погълнат от работата си, фокусиран е върху личностното си развитие и се стреми към положителни промени", каза неговият говорител, цитиран от NBC.

Телевизионният канал отбелязва, че музикантът трябва да излезе от затвора през май 2028 г., но завършването на програмата за рехабилитация може да му помогне да намали срока на лишаване от свобода с една година, пише БТА.

На 3 октомври съд в Ню Йорк осъди Комбс на над четири години затвор за транспортиране на хора с цел проституция. Защитата на музиканта поиска 14 месеца затвор, докато прокуратурата настояваше за над 11 години лишаване от свобода.

През юли рапърът и продуцент беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране на хора с цел проституция, но в същото време съдът счете, че той е невинен по по-тежките обвинения - изнудване и трафик на хора, за които го грозеше доживотен затвор, пише marica.bg


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Полит.коректен расист

    0 1 Отговор
    Ама разбира се, че ще излезе !
    То никой не го е виждал дори да влиза 🤣🤣🤣
    Но ще излезе защото ако пропее ще стане Епщайн ver. 2.0
    😂😂😂😂😂

    07:49 12.11.2025

  • 2 Георги

    1 0 Отговор
    и там са същите бок л у ци като тук. Рязко стават "примерни" след като бъдат "несправедливо осъдени" . За тея с пари говоря.

    07:49 12.11.2025

  • 3 Ко речи ?

    1 0 Отговор
    Гадина май-мунска

    07:49 12.11.2025

  • 4 Чичо Том

    1 0 Отговор
    На плантацията бе нег-ър мазен

    07:50 12.11.2025

  • 5 Абе

    1 0 Отговор
    Година по-късно или по-рано, те като разширили и нагнетили газовото хранилище - все тая!

    07:51 12.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    1 0 Отговор
    Ще произвежда квас от ябълки!

    07:56 12.11.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Аве секи ден ли ще рекламират битието на този хамерикански ром

    08:01 12.11.2025