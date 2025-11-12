Пи Диди излиза от затвора година по-рано

Шон "Диди" Комбс може да излезе на свобода с една година по-рано от очаквания срок, тъй като преминава програма за рехабилитация от наркотична зависимост, съобщи телевизионният канал NBC, позовавайки се на говорителя му.

"Комбс е активен участник в Програмата за помощ при наркозависимост в стационар и от самото начало се отнася сериозно към процеса на рехабилитация. Той е изцяло погълнат от работата си, фокусиран е върху личностното си развитие и се стреми към положителни промени", каза неговият говорител, цитиран от NBC.

Телевизионният канал отбелязва, че музикантът трябва да излезе от затвора през май 2028 г., но завършването на програмата за рехабилитация може да му помогне да намали срока на лишаване от свобода с една година, пише БТА.

На 3 октомври съд в Ню Йорк осъди Комбс на над четири години затвор за транспортиране на хора с цел проституция. Защитата на музиканта поиска 14 месеца затвор, докато прокуратурата настояваше за над 11 години лишаване от свобода.

През юли рапърът и продуцент беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране на хора с цел проституция, но в същото време съдът счете, че той е невинен по по-тежките обвинения - изнудване и трафик на хора, за които го грозеше доживотен затвор, пише marica.bg