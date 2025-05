Кой е най-щастливият ден от седмицата?

Погледнем ли към календара през призмата на астрологията и древната митология, ще открием нещо любопитно: всеки ден от седмицата има своя планетарен покровител и свързан архетип, точно както всяка зодия се управлява от определена планета. Например, неделя е денят на Слънцето – за радост и блясък, понеделник е под властта на Луната – подходящ за размисъл и емоции, а четвъртък? Той е за хазарт, високи залози и още по-големите мечти, пише NewYorkPost.

Името "Thursday" идва от „Thor’s day“ – денят на Тор, скандинавския бог на гръмотевиците, братовчед по дух на Юпитер (Зевс) – владетелят на Олимп, носител на светкавици и символ на величие, изобилие и несекваща енергия.

В астрологията Юпитер е съвременният управител на зодия Стрелец и древният управител на Риби. Това е планетата на късмета, оптимизма, разширяването на съзнанието, духовните търсения и дългите пътешествия – както буквални, така и вътрешни. Представете си Юпитер като онзи харизматичен чичо на семейните събирания – винаги с чаша в ръка, готов с шеговит съвет и заразителен ентусиазъм.

Не е случайно, че древните скулптури често изобразяват Зевс с рог на изобилието – символ на безкрайна храна, ресурси и възможности. Това е директен удар срещу мисленето на недостиг и доказателство, че на масата на мечтите има място за всички.

