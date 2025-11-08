Новини
Три рождени дати с тежка карма, която блокира успеха

Три рождени дати с тежка карма, която блокира успеха

8 Ноември, 2025 15:42 1 185 3

  • карма-
  • нумерология-
  • астрология

Как нумерологията и астрологията обясняват защо щастието се изплъзва на родените на 25 февруари, 9 април и 19 ноември

Три рождени дати с тежка карма, която блокира успеха - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Според нумерологията и астрологията някои рождени дати носят специфични кармични предизвикателства, които правят пътя към щастието и успеха по-труден. Разберете дали вашата дата е сред тях и какви уроци съдбата ви е предопределила.

Родените на 25 февруари: Кармата на саможертвата

Хората, родени на тази дата под знака на Риби (число 7), носят кармичен товар, свързан със свръхжертвоготовност от минал живот. Те често поемат чуждата болка и отговорности, което ги изтощава емоционално и духовно. Животът им е съпътстван от страдание и трудна борба за откриване на собствената идентичност. Ключът към промяната е да се научат да поставят граници и да казват „не“.

Родените на 9 април: Кармата на егоизма и амбицията

За родените на 9 април (знак Овен/число 9) кармата е свързана с необуздана амбиция и егоцентризъм, проявени в минал живот. Това често води до конфликти с околните и мимолетно щастие. Макар да постигат целите си, успехът идва с висока цена – самотата. За вътрешен мир е важно да овладяват гнева си и да поставят емпатията пред стремежа към победа на всяка цена.

Родените на 19 ноември: Кармата на предателството и недоверието

Хората, родени на 19 ноември под знака на Скорпион (число 1), носят кармата на предателството. Вероятно в минал живот са наранили някого или са злоупотребили с доверието му. В настоящия живот това се проявява като съмнение и неспособност за доверие, което блокира щастието им в любовта и партньорствата. За да преодолеят този проблем, трябва да се освободят от нуждата за контрол и да се научат да прощават на себе си и на другите.

Източник: Woman.bg.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж пророк

    5 2 Отговор
    Редакторите на факти се оформя да имате много тежка карма с тия работи където ги написахте последните години, ама много тежка карма соросоидчета мазни 🥳😂🤭🤣

    15:44 08.11.2025

  • 2 Дрън, дрън па пляс

    4 1 Отговор
    Простотията ходи по хората не по дърветата!

    16:03 08.11.2025

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Нумерологията и астрологията на мен нищо не ми обясняват, освен че се мъчат да заблуждават. Наставката "логия" се слага само за науки , а нумерологията и астрологията не са науки, а шарлатанство!

    16:40 08.11.2025