Зодиите, които се държат собственически

За тези зодии често се казва, че се държат собственически с другите. И то не само с партньора, но и с роднини, приятели, други близки хора, понякога дори с колеги и съученици. Вижте кои са те, според teenprшoblem.net.



Скорпион



Скорпионите имат репутация на зодии, които се държат собственически. Те са страстни, лоялни, чувстват нещата дълбоко, но и са някак напрегнати. Имат силна нужда да усещат, че ви притежават, особено, ако ви обичат. Искат да доминират в отношенията с близките си хора. Така нещата стават трудни за околните.



Дева



Тези земни зодии са критични и аналитични. Те са перфекционисти, държат всичко да е идеално и изпипано, затова често критикуват другите, дори да ги обичат. И така все едно се държат някак собственически и наставнически. Държат партньора да отговаря на високите им изисквания, вечно са недоволни и дават съвети, насоки. Искат близките им да са на ниво.



Лъв



Те са огнени зодии - много страстни, горди, уверени в себе си. Лъвовете желаят постоянно да получават похвали, вниманието да е насочено към тях и понякога всичко това ги кара да се държат с вас, сякаш сте им собственост. Трябва да им угаждате, да ги хвалите, да храните егото им. Искат да доминират във връзките. Ако усетят, че давате внимание на друг, завиждат.



Рак



Тези зодии стават собственически настроени, защото са доста чувствителни, емоционални, уязвими и несигурни в себе си, понякога срамежливи. Те обичат силно и са мили, но понякога могат прекалено да се привържат към партньора и да държат постоянно той да е с тях, да им показва любовта си. Искат стабилност в отношенията и мислят, че ще я постигнат така - като се държат собственически.

