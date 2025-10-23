Новини
След развода: Венета Харизанова се отдаде на астрологията

23 Октомври, 2025 07:39 1 863 13

  • венета харизанова-
  • астрология-
  • развод

Моделът се запалва по астрологията през 2018 г., когато случайно попада на лекция на прочутия астролог Гал Сасон

След развода: Венета Харизанова се отдаде на астрологията - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една от най-красивите българки, топ моделът, актриса и водеща Венета Харизанова се наслаждава на живота на свободна жена, след като в началото на тази година официализира развода си с бизнесмена Емил Маринов.

Оправната дама обаче не е седнала да кърши ръце и да плаче пред приятелки, защото това не е черта на борбения ѝ характер. Напоследък тя се е запалила по астрологията, прави хороскопи, интересува се от хомеопатия и алтернативно лечение.

Запалва се по астрологията през 2018 г., когато случайно попада на лекция на прочутия астролог Гал Сасон.

Преди това гледала на кафе, но признава, че звездите са по-достоверни. По време на ковид пандемията записва онлайн курс при Сасон. Първоначално гледат на новите ѝ умения с насмешка, но после започват да се редят на опашка, за да им прави хороскопи. При нея са идвали дори политици, а Харизанова познава много, защото е светска персона и има опит в политиката. Тя беше пиар на ИТН, а пък сестра ѝ Елена дълго движеше медийните дела на БСП.

Харизанова твърди, че прибягва до хороскопите дори за бизнес начинанията си. В Далечния изток това е обичайна практика. Според нея всяка държава си има астрално поле. Например в САЩ е депресирана, а в Испания постоянно ѝ се спи. Усетила, че има особена енергия още като малка. Баба ѝ дори искала да я праща в Академията за алтернативни науки на руската астроложка Джуна.

След раздялата с Емил, Харизанова трябва да открие себе си и започва да се занимава с енергийни практики. Чете много, увлича се по духовното и дори започва да пише книга по темата, но се сблъсква и със суровите битовизми на живота. Търси жилище, мебели, дори кухненски прибори, защото след развода си тръгва буквално с няколко чифта дрехи, пише "Галерия".


  • 1 Таз

    10 2 Отговор
    Кобилъ счислява когъ е време дъ го поеме - пу всеко време!

    07:44 23.10.2025

  • 2 Кънти на кухо

    12 0 Отговор
    Трагедия е

    07:46 23.10.2025

  • 3 Винаги

    18 0 Отговор
    е търсила на работата лекото и на хляба мекото ! Колкото тя е астроложка , толкова и политиците , идвали при нея са политици !

    07:49 23.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Механик

    6 0 Отговор
    Тази жена защо има перушина поникнала от ауспуха и?

    07:58 23.10.2025

  • 6 свиреп ОХЛЮВ

    7 0 Отговор
    Кафе или звезди - все шарлатанска работа !

    08:00 23.10.2025

  • 7 Ей, не остана

    14 0 Отговор
    Куха лейка, която да не възпяхте в тая медия - все към пошлото и елементарното ви тегли! Що ли?

    08:07 23.10.2025

  • 8 глоги

    1 8 Отговор
    топ -моделКАТА, актриса и водеща- Венета Харизанова

    08:07 23.10.2025

  • 9 Марина мамашката

    1 0 Отговор
    Само едно знам че на Радо Якимов суджука му не е обложен от НАП 🤣🥳🤣🥳

    08:10 23.10.2025

  • 10 Порно

    8 0 Отговор
    Вие да не чакате да се хване на работа? Това и през ум не и минава

    08:17 23.10.2025

  • 11 Венелина

    3 0 Отговор
    Отдавна скочи в дълбоките води на журналистиката.

    08:19 23.10.2025

  • 12 Бай Тъньо

    2 1 Отговор
    Не си гледа мъжа, а се занимава с окултни практики. Нищо добро не излиза от това в последствие. Еманципират се приказват глупости тея жени, мъжа й е богат, като му писне ще я смени без проблем.

    08:38 23.10.2025

  • 13 След развода: се отдаде на кулинария

    1 0 Отговор
    замесване редовно на кекс с напористи зрели господа

    09:09 23.10.2025