Една от най-красивите българки, топ моделът, актриса и водеща Венета Харизанова се наслаждава на живота на свободна жена, след като в началото на тази година официализира развода си с бизнесмена Емил Маринов.
Оправната дама обаче не е седнала да кърши ръце и да плаче пред приятелки, защото това не е черта на борбения ѝ характер. Напоследък тя се е запалила по астрологията, прави хороскопи, интересува се от хомеопатия и алтернативно лечение.
Запалва се по астрологията през 2018 г., когато случайно попада на лекция на прочутия астролог Гал Сасон.
Преди това гледала на кафе, но признава, че звездите са по-достоверни. По време на ковид пандемията записва онлайн курс при Сасон. Първоначално гледат на новите ѝ умения с насмешка, но после започват да се редят на опашка, за да им прави хороскопи. При нея са идвали дори политици, а Харизанова познава много, защото е светска персона и има опит в политиката. Тя беше пиар на ИТН, а пък сестра ѝ Елена дълго движеше медийните дела на БСП.
Харизанова твърди, че прибягва до хороскопите дори за бизнес начинанията си. В Далечния изток това е обичайна практика. Според нея всяка държава си има астрално поле. Например в САЩ е депресирана, а в Испания постоянно ѝ се спи. Усетила, че има особена енергия още като малка. Баба ѝ дори искала да я праща в Академията за алтернативни науки на руската астроложка Джуна.
След раздялата с Емил, Харизанова трябва да открие себе си и започва да се занимава с енергийни практики. Чете много, увлича се по духовното и дори започва да пише книга по темата, но се сблъсква и със суровите битовизми на живота. Търси жилище, мебели, дори кухненски прибори, защото след развода си тръгва буквално с няколко чифта дрехи, пише "Галерия".
След развода: Венета Харизанова се отдаде на астрологията
23 Октомври, 2025 07:39 1 863 13
Моделът се запалва по астрологията през 2018 г., когато случайно попада на лекция на прочутия астролог Гал Сасон
Една от най-красивите българки, топ моделът, актриса и водеща Венета Харизанова се наслаждава на живота на свободна жена, след като в началото на тази година официализира развода си с бизнесмена Емил Маринов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Таз
07:44 23.10.2025
2 Кънти на кухо
07:46 23.10.2025
3 Винаги
07:49 23.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Механик
07:58 23.10.2025
6 свиреп ОХЛЮВ
08:00 23.10.2025
7 Ей, не остана
08:07 23.10.2025
8 глоги
08:07 23.10.2025
9 Марина мамашката
08:10 23.10.2025
10 Порно
08:17 23.10.2025
11 Венелина
08:19 23.10.2025
12 Бай Тъньо
08:38 23.10.2025
13 След развода: се отдаде на кулинария
09:09 23.10.2025