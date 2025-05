Почина актьорът, изиграл страховитата кукла Чъки

Ед Гейл, актьорът с голямо присъствие и малък ръст, известен с ролите си в Howard the Duck и поредицата "Детска игра" за зловещата кукла Чъки, е починал внезапно на 27 май в Лос Анджелис на 61-годишна възраст. Новината бе съобщена с характерна за него черна ирония от племенницата му Кейси Гейл чрез публикация във Facebook: „С натежало сърце и изненадващо лек ковчег (разбрахте ли намека?), съобщаваме за неочакваната загуба на нашия чичо, Ед Гейл.“

Роден в Плейнуел, Мичиган, Ед Гейл се впуска в преследване на мечтата си за Холивуд с едва 41 долара в джоба и огромна решителност. След като пристига в Лос Анджелис, съдбата го дарява с шанса да участва в една от най-култовите, макар и критично осмивани, продукции от 80-те – Howard the Duck (1986), продуциран от Джордж Лукас. Макар филмът да получава слаби оценки, героят на Ед – облечен в пернатия костюм на патока Хауърд – се превръща в любимец на феновете и в началото на дълга и необикновена кариера.

