Откриха нова планета джудже на ръба на Слънчевата система

Американски астрономи смятат, че са открили нова планета джудже на ръба на Слънчевата система, предаде АФП. Те попаднали на находката, докато търсели мистериозна "девета планета".

Ледените скали в Пояса на Кайпер, отвъд планетата Нептун, се групират и се движат по строго определена орбита, както го правят планетите. Преди двадесет години астрономи предположиха, че това явление се дължи на гравитационното привличане на девета планета, до десет пъти по-масивна от Земята, останала извън наблюдение, припомня АФП.

Докато търсят този мистериозен свят, чието съществуване е обект на много спорове, трима американски астрономи твърдят, че са попаднали на нов кандидат за титлата планета джудже. Наречен 2017 OF201, обектът е с диаметър около 700 км, сочи предварително проучване, публикувано миналата седмица, което все още не е рецензирано.

An object called 2017 OF201 is shaking up ideas about our solar system's outer zone:

It follows an extreme, 25,000-year orbit.

It may be 1 of 100s of such bodies filling a seemingly empty region.

And its existence casts doubt on searches for Planet 9.https://t.co/Dhrox94Z4k pic.twitter.com/3hqBjKtZ2J