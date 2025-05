Синди Крофорд отбеляза 27-ата годишнина от сватбата си с Ранди Гербер с ретро СНИМКА по бански

Супермоделът от 90-те Синди Крауфорд отпразнува своята 27-ма годишнина от сватбата с бизнесмена и бивш модел Ранди Гербер с поредица от снимки в Instagram на 29 май.

59-годишната звезда сподели романтичен пост, посветен на съпруга ѝ, с когото споделя не само дълъг брак, но и две деца — Пресли (25 г.) и Кая Гербер (23 г.), също утвърдени в модната индустрия.

„Честита годишнина @randegerber. 27 години с този невероятен мъж! Чувствам се благословена, че си до мен през всички възходи и падения, които животът ни поднася,“ написа Крауфорд към серията от кадри, включително ретро кадър, на който позират на плажа по бански.

На една от снимките, Синди и Ранди стоят прегърнати на брега, усмихнати и спокойни, излъчвайки онази неостаряваща хармония, която често липсва в бляскавия, но бурен свят на знаменитостите.

„Благодарна съм за твоята сила и закрила — за мен, Пресли и Кая,“ продължи тя. „Надявам се, че това е едва началото! Обичам те ❤️.“

От своя страна, 63-годишният Ранди Гербер също не остана длъжен — той сподели в Instagram Story видео, което сам е създал за Синди преди години, придружено с думите:

„Направих това за Синди преди много години и до днес чувствам същото. Честита годишнина, ангел мой.“

