Род Стюарт и съпругата му Пени отбелязаха 18 години брак (СНИМКА)

Род Стюарт и съпругата му Пени Ланкастър доказаха за пореден път, че романтиката няма възраст. По случай 18-ата годишнина от сватбата си, 80-годишният рокаджия и 54-годишният модел предприеха символично пътешествие с луксозния Venice Simplon-Orient-Express от Париж до Портофино – двата града, белязали началото и продължението на любовната им история.

В съвместна публикация в Instagram от 19 юни, двойката сподели кадър пред прочутия влак, отбелязвайки повода.

„Потапяме се в една отминала епоха – от Париж, където се сгодихме, до Портофино, където се оженихме преди 18 години. Това е абсолютно вълшебно“, написа Пени в описанието.

На снимката двамата позират усмихнати, с преплетени ръце. Род се отличава с яркочервено сако, съчетано с бяло облекло и любимия му акцент с леопардов принт, докато Пени е в стилна розова риза с десен на праскови и съчетана пола.

В Stories Пени сподели и кадър от купето на влака, където държи табелка с надпис „Paris to Portofino“, допълвайки:

„Мечта, която се сбъдва за годишнината от сватбата ни“.

Род и Пени сключват брак през 2007 г. в приказна церемония в манастира Ла Червера в Портофино, в присъствието на около 100 гости – семейство и близки приятели. Празненството продължава на брега на Санта Маргерита с вечеря, танци и пищна заря.

Миналата година двойката беше обект на спекулации относно евентуално напрежение в брака им, което Стюарт категорично отрече.

„Няма никакъв разрив между мен и Пени и няма разногласия къде да живеем – напротив“, заяви певецът в Instagram на 29 август 2024 г.

„Преди година се върнахме окончателно във Великобритания, но имаме домове и в други страни, които обичаме да посещаваме“, поясни той.

