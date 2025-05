Спряха снимките на филм с Гал Гадот заради протестиращи срещу Израел, има задържани (ВИДЕО)

Снимките на нова холивудска продукция с участието на израелската актриса Гал Гадот бяха прекъснати в Лондон, след като група демонстранти се опитаха да възпрепятстват работата на снимачния екип. Според информация на BFMTV и потвърдена от столичната полиция, петима души са арестувани по подозрение в „тормоз“ и „възпрепятстване на достъпа до работно място“.

Инцидентът е станал по време на снимките на неозаглавен проект, в който Гадот изпълнява една от главните роли. Група протестиращи се събрали пред снимачната площадка, като заявили, че присъствието на актрисата е „неприемливо“ заради нейната националност и позицията ѝ спрямо конфликта в Близкия изток. Плакатите и скандиранията на демонстрантите директно обвинявали Гадот за подкрепата ѝ към Израел, като според очевидци обстановката бързо ескалирала, наложило се е намеса на полицията.

