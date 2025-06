Риана загуби баща си, докато е бременна с трето дете

Риана преживя тежка лична загуба. В събота сутринта стана ясно, че нейният баща, Роналд Фенти, е починал на 70-годишна възраст. Новината бе съобщена от Starcom Network News и потвърдена от източници, цитирани от Page Six.

Според наличната информация, Роналд Фенти е издъхнал след кратко боледуване. Засега официална причина за смъртта не е обявена, а семейството не е направило публично изявление. Близки роднини и приятели са се събрали в Лос Анджелис, за да почетат паметта му.

Самата Риана все още не е коментирала загубата, но близки до звездата източници твърдят, че тя е съкрушена и е поискала пълно уединение в този момент.

Rihanna’s father, Ronald Fenty, passed away 💔



Sending love and prayers to Rihanna and her family 🙏🏻 pic.twitter.com/zVIOgnOH8J