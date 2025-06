Слон влезе в супермаркет в Тайланд (ВИДЕО)

Необичайна сцена се разигра в тайландския град Након Рачасима, след като 25-годишен слон неочаквано нахлу в местен супермаркет. Инцидентът се случил в понеделник следобед и бе заснет от охранителни камери в търговския обект.

Гигантското животно, наречено Плай Бианг Лек, прекарало около 10 минути в магазина, спокойно похапвайки оризови сладки и кокоши яйца.

Продавачката Камплой Гакаеу проявила изключително самообладание и успяла да убеди слона да напусне магазина. Щетите от неочаквания "клиент" се оценяват на едва 1000 тайландски бата – около 22.70 британски паунда.

The "This is Khao Yai" (Tee Nee Khao Yai) Facebook page shared a video of a wild elephant, locally known as "Plai Biang Lek", that lives near Khao Yai National Park, wandering into a convenience store in search of food. The elephant usually just walks past without stopping — but… pic.twitter.com/KhtFLllK2O

„Това беше първият път, в който слон влиза в магазина. Надявам се да е и последният“, коментира Гакаеу.

След инцидента Плай Бианг Лек е отведен обратно в близката гора от екип от природозащитници, които продължават да го наблюдават, за да се уверят, че няма да се върне в града.

🐘 An elephant wandered into a supermarket in Thailand and helped itself to eggs and rice cakes before getting stuck in an aisle as it tried to plot an escape.



Full story here: https://t.co/SejuMiS3Ow pic.twitter.com/NbpTp8DVzR