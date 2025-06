Арнолд Шварценегер бил шокиран от голата сцена на сина си Патрик в „Белият лотос“

Арнолд Шварценегер не скри изненадата си от голата сцена на сина си Патрик Шварценегер в третия сезон на хитовия сериал "Белият Лотос". Двамата участваха в специално издание на предаването Actors on Actors на Variety, излъчено на 3 юни, където обсъдиха както кариерите си в Холивуд, така и лични моменти от живота си.

„Не можех да повярвам“, призна 77-годишната екшън легенда. „Гледам шоуто ти и виждам как задника ти се подава… и изведнъж – пи***та ти! Какво, по дяволите, се случва тук? Това е лудост.“

Шварценегер, който също е участвал в не една и две голи сцени, все пак бързо осъзнал паралела: „После си казах: ‘Арнолд, хайде де. Ти направи същото. Недей да се оплакваш.’ Но все пак ме шокира, че синът ми следва стъпките ми толкова буквално.“

Patrick Schwarzenegger says he once considered using an alias to escape the nepotism that comes with his father’s last name: “It took me a while to get to a point where I didn’t feel like I was living in your shadow.” #ActorsOnActors pic.twitter.com/kl5vJ5zZ7N