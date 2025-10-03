Гръмнал казан за домашна водка остави семейство без балкон и прати баща и син в болница

Във Воронеж апаратура за производство на домашна водка, популярна в русия като самогон, избухна в апартамент в многоетажна сграда, лишавайки обитателите му от балкона им. Това съобщи ТВ Губерния в своя Telegram канал.
Инцидентът е станал на адрес Ленинская проспект 20/1. Експлозията на самогонната апаратура е унищожила балкона на апартамент в сградата. Въпреки силната експлозия обаче, пожар не е възникнал.
Двама души са ранени: собственикът на апартамента и синът му. И двамата руснаци са хоспитализирани, но подробности за състоянието им не са разкрити.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
11:27 03.10.2025
2 Богатите
Коментиран от #9
11:29 03.10.2025
3 цъ цъ цъ
Коментиран от #6
11:30 03.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 тънкости
11:33 03.10.2025
6 Определено
До коментар #3 от "цъ цъ цъ":Възможно и по-вероятно е да е гръмнала газова бутилка, но тогава ще има и следи от пожар.
11:35 03.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Първа частна банка
11:43 03.10.2025
9 нннн
До коментар #2 от "Богатите":Чичко Гугъл каза, че минималната цена на половин литър водка е над 3 долара.
11:44 03.10.2025
10 Да се
11:45 03.10.2025
11 Вале-каро
Коментиран от #12
11:45 03.10.2025
12 Смях в залата
До коментар #11 от "Вале-каро":Руснаците са велики. Всичко могат.
11:48 03.10.2025
13 Пламен
11:54 03.10.2025
14 Шпек Салам Народен
Опитвал съм два вида такава гняс(едната от мая,а другата наречена ситронела,щото е от мандарини и лимони),само за да не обидя операторът на тенджера.Вкусът е потресающ...и най-калпавата наша ракия е като еликсир в сравнение с тези отрови.
11:57 03.10.2025