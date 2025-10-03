Новини
Любопитно »
Гръмнал казан за домашна водка остави семейство без балкон и прати баща и син в болница

3 Октомври, 2025 11:24

  • домашна водка-
  • експлозия-
  • баща и син-
  • воронеж

Експлозията на самогонната апаратура е унищожила балкона на апартамент в сградата

Гръмнал казан за домашна водка остави семейство без балкон и прати баща и син в болница - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Във Воронеж апаратура за производство на домашна водка, популярна в русия като самогон, избухна в апартамент в многоетажна сграда, лишавайки обитателите му от балкона им. Това съобщи ТВ Губерния в своя Telegram канал.

Инцидентът е станал на адрес Ленинская проспект 20/1. Експлозията на самогонната апаратура е унищожила балкона на апартамент в сградата. Въпреки силната експлозия обаче, пожар не е възникнал.

Двама души са ранени: собственикът на апартамента и синът му. И двамата руснаци са хоспитализирани, но подробности за състоянието им не са разкрити.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    НЯКОЙ ПЪТ, РАКИЯТА ИЗИСКВА ЖЕРТВИ!ДАНО ХОРАТА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ!

    11:27 03.10.2025

  • 2 Богатите

    3 3 Отговор
    Руснаци варят водка ,при положение че в магазина един литър е 2€

    Коментиран от #9

    11:29 03.10.2025

  • 3 цъ цъ цъ

    6 1 Отговор
    гръмнала е газовата бутилка а не казана - идиоти

    Коментиран от #6

    11:30 03.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 тънкости

    7 0 Отговор
    Прекалено силен е бил газовия котлон и бързо е повишил налягането в казана с джибрито, който се е взривил. Затова се следи температурата на казана и огъня се намаля.

    11:33 03.10.2025

  • 6 Определено

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "цъ цъ цъ":

    Възможно и по-вероятно е да е гръмнала газова бутилка, но тогава ще има и следи от пожар.

    11:35 03.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Първа частна банка

    0 0 Отговор
    Александър мазето от перник ще надуе кавала ✡️

    11:43 03.10.2025

  • 9 нннн

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Богатите":

    Чичко Гугъл каза, че минималната цена на половин литър водка е над 3 долара.

    11:44 03.10.2025

  • 10 Да се

    3 0 Отговор
    Изпращат на фронту ,специалисти по взривяване

    11:45 03.10.2025

  • 11 Вале-каро

    2 0 Отговор
    Журналистката!Виждала ли си домашен казан за варене на ракия ,и ако да , би ли обяснила как този казан може да гръмне?

    Коментиран от #12

    11:45 03.10.2025

  • 12 Смях в залата

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Вале-каро":

    Руснаците са велики. Всичко могат.

    11:48 03.10.2025

  • 13 Пламен

    1 0 Отговор
    Идиоти

    11:54 03.10.2025

  • 14 Шпек Салам Народен

    0 0 Отговор
    Там не варят в казани самагона си,а в тенджери под налягане.
    Опитвал съм два вида такава гняс(едната от мая,а другата наречена ситронела,щото е от мандарини и лимони),само за да не обидя операторът на тенджера.Вкусът е потресающ...и най-калпавата наша ракия е като еликсир в сравнение с тези отрови.

    11:57 03.10.2025