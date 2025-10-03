Гръмнал казан за домашна водка остави семейство без балкон и прати баща и син в болница

Във Воронеж апаратура за производство на домашна водка, популярна в русия като самогон, избухна в апартамент в многоетажна сграда, лишавайки обитателите му от балкона им. Това съобщи ТВ Губерния в своя Telegram канал.

Инцидентът е станал на адрес Ленинская проспект 20/1. Експлозията на самогонната апаратура е унищожила балкона на апартамент в сградата. Въпреки силната експлозия обаче, пожар не е възникнал.

Двама души са ранени: собственикът на апартамента и синът му. И двамата руснаци са хоспитализирани, но подробности за състоянието им не са разкрити.