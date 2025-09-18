Синът на Шварценегер свали 14 кг без хляб и се похвали със СНИМКА

Кристофър, син на американския актьор, културист и политик Арнолд Шварценегер, пусна снимка, след като свали 14 килограма. Фотосът се появи на страницата на сестра му Катрин в Instagram.

27-годишният мъж позира топлес на яхта, демонстрирайки стегнатата си физика. На една от публикуваните снимки Шварценегер е заснет и прегръщайки приятел, чието име не е разкрито.

През май беше съобщено, че Кристофър Шварценегер е отслабнал с 14 килограма, като се е отказал от хляба.

Преди броени дни брат му Патрик, син на Арнолд Шварценегер и журналистката Мария Шрайвър, официално мина под венчилото. В началото на септември той се ожени за дългогодишната си партньорка Аби Чемпиън на романтична церемония край езерото Кър д’Ален в Айдахо.