Синът на Шварценегер свали 14 кг без хляб и се похвали със СНИМКА

18 Септември, 2025 14:23 1 761 8

  • кристофър шварценегер-
  • арнолд шварценегер-
  • отслабна

27-годишният мъж позира топлес на яхта, демонстрирайки стегнатата си физика

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кристофър, син на американския актьор, културист и политик Арнолд Шварценегер, пусна снимка, след като свали 14 килограма. Фотосът се появи на страницата на сестра му Катрин в Instagram.

27-годишният мъж позира топлес на яхта, демонстрирайки стегнатата си физика. На една от публикуваните снимки Шварценегер е заснет и прегръщайки приятел, чието име не е разкрито.


През май беше съобщено, че Кристофър Шварценегер е отслабнал с 14 килограма, като се е отказал от хляба.

Преди броени дни брат му Патрик, син на Арнолд Шварценегер и журналистката Мария Шрайвър, официално мина под венчилото. В началото на септември той се ожени за дългогодишната си партньорка Аби Чемпиън на романтична церемония край езерото Кър д’Ален в Айдахо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 5 Отговор
    Много е стегнат вижте баща му 60-те…
    Арнолд, като млад е бил мобилизиран в армията, като бяга и печели съзтезание за юноши и се връща престоявайки 1 седмица в ареста 😁

    14:35 18.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    7 2 Отговор
    ДА Е ЖИВ И ЗДРАВ ТАТЕ! КАКТО И ПРИ НАШИТЕ НОВОИЗЛЮПЕНИ ПЕН,,,ДЕЛ...ЧЕТА!

    14:39 18.09.2025

  • 3 Павел пенев

    5 4 Отговор
    И той същия вол като баща си и почти толкова умен.

    14:40 18.09.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    5 1 Отговор
    Отпуснат льольо глътнал въздух да скрие шкембака. Нищо общо със баща си.

    14:44 18.09.2025

  • 5 Мускули

    2 2 Отговор
    Големи, пищоля малък!

    15:01 18.09.2025

  • 6 Не, че нещо ...

    6 1 Отговор
    но има една приказка - за бащата природата много е работила, а при сина е седнала да си почине ...

    15:02 18.09.2025

  • 7 Психо

    3 0 Отговор
    Готов е за ергенъ

    15:06 18.09.2025

  • 8 604

    0 3 Отговор
    Нъ тоо бъщейку му шо шъмъри съм прал...ощя мъ помни...чувяк гу напрайф.!.

    15:11 18.09.2025