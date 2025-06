53-годишната актриса Джени Гарт с първа фотосесия по бельо: „Никога не съм се чувствала по-уверена" (СНИМКИ)

Холивудската актриса Джени Гарт, позната на милиони зрители по света с ролята си в култовия сериал „Бевърли Хилс, 90210“, дебютира в своята първа рекламна кампания по бельо – и то на 53 години. Със смелост и чар тя позира за марката ThirdLove, споделяйки с последователите си, че никога не се е чувствала по-уверена в кожата си.

„Никога не съм си представяла, че ще заснема първата си фотосесия по бельо на 53… но ето на! И никога не съм се чувствала по-сигурна и уверена в себе си,“ написа Гарт в Instagram.

На кадрите, публикувани в социалните мрежи на ThirdLove, актрисата позира усмихната в светлосин комплект от сутиен и бикини, подчертаващ изваяната ѝ фигура. В други снимки тя сменя визията със стилен телесен комплект и синьо наметало, а в последния кадър обува дънки, носейки телесен сутиен и жълта риза.

Кампанията представя новата линия бельо на ThirdLove, разработена със специални вулканични минерали, които подпомагат регулирането на телесната температура – функция, към която Гарт не остава безразлична:

„Тези модели са моята опора – от горещи вълни до дълги пътувания и всичко между тях,“ споделя тя.

„Благодаря на екипа на ThirdLove, че ми помогнаха да се чувствам силна, секси и подкрепена – точно такава, каквато съм.“

Смелата фотосесия идва след като Гарт открито разказа за своите здравословни трудности през последната година. В публикация в социалните мрежи актрисата признава, че менопаузата е поставила тялото и ума ѝ на изпитание, а тренировките са се превърнали в истинско предизвикателство.

Jennie Garth poses in first underwear photo shoot at 53: ‘Never felt more confident’ https://t.co/VCIvGhO8uU pic.twitter.com/4YNSGg9MTu