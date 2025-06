Кейти Пери и Орландо Блум пред раздяла?

В последните дни световните медии гъмжат от слухове за сериозни сътресения в отношенията между поп иконата Кейти Пери и холивудския чаровник Орландо Блум. Според близки до двойката, любовната им история е изправена пред най-голямото си изпитание досега.

Докато Кейти Пери обикаля света с турнето си "Lifetimes", което стартира на 23 април и ще продължи до 7 декември, в личния ѝ живот не всичко изглежда толкова бляскаво. Източници, цитирани от Page Six, твърдят, че двамата са на ръба на раздялата и дори обмислят официално да сложат край на връзката си след края на турнето.

Неуспехът на последния албум на Пери, озаглавен "143", се е отразил негативно на емоционалното ѝ състояние. Близки до певицата разкриват, че тя е преживяла дълбоко разочарование от критиките и слабия прием на новата ѝ музика, което е довело до напрежение между нея и Блум. Въпреки че актьорът се опитва да бъде подкрепящ, стресът и натрупаните емоции са оставили своя отпечатък върху връзката им.

