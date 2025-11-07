Новини
Кейти Пери разкри защо се е разделила с Орландо Блум в нова песен (ВИДЕО)

7 Ноември, 2025 14:31 631 5

Певицата възпя провала на връзката си

Кейти Пери разкри защо се е разделила с Орландо Блум в нова песен (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската певица Кейти Пери пусна новата си песен “Bandaids”, която звучи като откровено признание за разпада на дългогодишната ѝ връзка с актьора Орландо Блум. Парчето и придружаващият го видеоклип бяха представени в четвъртък, а текстът и визуалните метафори в тях ясно подсказват, че вдъхновението идва от личната ѝ раздяла през юни тази година.

„Кълна се в Бог, опитах / Не оставих камък необърнат. Не е какво направи, а какво не направи — беше тук, но не и с мен“, пее 41-годишната изпълнителка в началото на песента. В следващите куплети Пери описва безуспешните опити да спаси една връзка, която вече е била обречена: „Свикнах да ме разочароваш / Цветя сега не променят нищо / Казвах си, че ще се промениш, но не го направи — лепенки върху счупено сърце.“

В текста певицата говори и за компромисите, които е правила, за да поддържа отношенията живи: „Пробвах всички лекарства, свалих очакванията си, намирах оправдания... и бавно кървях.“

Финалът на песента обаче е по-мек и носталгичен — Кейти Пери признава, че въпреки болката не съжалява: „Ако трябваше да мина отново през това, пак бих го направила. Любовта, която споделихме, си струваше.“

Видеото към “Bandaids” засилва личния характер на песента. В една от първите сцени Кейти Пери изпуска пръстен в кухненската мивка и се опитва да го извади, преди случайно да включи мелачката — символичен кадър, който мнозина тълкуват като метафора за разрушената любов. В края на клипа певицата вижда маргаритка — очевидна препратка към дъщеря ѝ Дейзи, която има с Орландо Блум.

В контекста на тази сцена феновете си припомниха интервю на Пери от 2024 г., в което тя разкрива с чувство за хумор, че е възнаграждавала актьора, когато той вършел домакинската работа: „Ако сляза долу и кухнята е чиста, всички съдове са измити, а шкафовете са затворени — заслужаваш награда“, каза тя в подкаста Call Me Daddy.

Песента е първият музикален проект на Кейти Пери след официалната ѝ раздяла с 48-годишния актьор. Двамата се срещнаха през 2016 г. и имаха бурна връзка, белязана от кратка раздяла през 2017 г., последванa от годеж през 2019 г. и раждането на дъщеря им Дейзи през 2020 г.

През последните седмици стана ясно, че Кейти Пери вече има нова връзка — с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо. Източници, близки до двойката, твърдят, че отношенията им се развиват бързо и че Трюдо е „влюбен до уши“ в изпълнителката на Teenage Dream. „Те имат невероятна химия — говорят за политика, за деца, за изкуство и дори споделят страст към френската кухня“, съобщава източник на изданието.

Новата песен “Bandaids” бележи началото на нова творческа ера за Пери, която в интервю за Billboard намекна, че работи по албум, вдъхновен от личното ѝ израстване и „емоционалното възстановяване след труден край“.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
