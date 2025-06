Продадоха кукла Labubu за рекордните 150 000 долара

Гигантска кукла Labubu достигна невиждана цена от 1,08 милиона юана (близо 150 000 долара или 110 000 паунда) на търг, проведен тази седмица в Пекин. Фигурката, висока впечатляващите 131 см, бе обявена от организаторите за „най-скъпата играчка от този тип в света“, пише BBC.

Labubu са странни, симпатични чудовища, вдъхновени от герой в поредицата The Monsters (2015), създадена от хонконгския художник Касинг Лунг. Популярността им се засили лавинообразно през последната година, след като редица знаменитости започнаха да ги показват в социалните мрежи.

The record-breaking auction of Labubu for over 1 million yuan in Beijing on Tuesday has thrust Pop Mart, a "blind box" toy company, into the spotlight. pic.twitter.com/Pgl40OsygW

Обикновено куклите Labubu, които се предлагат от китайската компания Pop Mart, струват около 50 юана – нищожна сума в сравнение с рекордната продажба от тази седмица. Аукционът в Пекин беше посветен изцяло на тези колекционерски фигурки – бяха предложени 48 артикула, а в залата присъстваха около 200 души. Общата сума, събрана от продажбите, достигна 3,37 милиона юана.

On June 10, a globally unique mint-colored #LABUBU appeared at the Yongle 2025 Spring Auction, with a hammer price of 1.08 million yuan, and it has currently been closed. This LABUBU is 131cm in height, made of PVC, and in mint color. #POPMART #Henan #China #MadeinChina pic.twitter.com/jZ7YUIAKZq