Стар джип на кралица Елизабет II бе продаден на 10 пъти по-голяма цена от очакваната (СНИМКИ)

Автомобил Range Rover V8 Supercharged Vogue SE, който някога е бил част от личния автопарк на покойната кралица Елизабет II, беше продаден на търг за 175 500 паунда, съобщава BBC, цитирайки аукционната къща Iconic Auctioneers. Това представлява нов световен рекорд за модела L322 Range Rover, като крайната цена надхвърли десетократно стандартната пазарна стойност за подобен автомобил.

Първоначалната оценка на превозното средство бе между 50 000 и 70 000 паунда – вече значително над типичната стойност на екземпляр от този клас, който на свободния пазар се търгува между 9 000 и 16 000 паунда в зависимост от пробега и състоянието. До изключително високата цена се стигна след ожесточено наддаване между двама колекционери, единият от Карибите, другият – от Япония, като в крайна сметка автомобилът бе придобит от купувач от Карибите.

Продаденият Range Rover е произведен през 2006 г. и е бил доставен нов на кралица Елизабет II, като остава на разположение на британското кралско семейство до 2008 г., когато е освободен от официална употреба. В рамките на престоя си в кралския автопарк автомобилът е използван за различни официални и частни ангажименти на монарха.

Аукционната къща Iconic Auctioneers определи продажбата на автомобила като „значима чест и привилегия“, подчертавайки не само уникалния произход на машината, но и интереса, който кралската история продължава да предизвиква сред колекционери и почитатели по цял свят.