Продадоха най-скъпата кукла Лабубу за над 10 000 долара (СНИМКА)

Една от най-редките и търсени играчки на Pop Mart – кукла Лабубу, беше продадена за внушителните 10 500 долара в платформата eBay, информира New York Post. Това я превръща в най-скъпата Лабубу, продадена някога на вторичния пазар.

Играчката е част от лимитираното издание Pop Mart x Vans, което излезе през 2023 година. Първоначалната ѝ цена в официалните магазини беше едва 85 долара, но изключително малкият тираж и бързото ѝ разпродаване изстреляха стойността ѝ на колекционерските пазари до астрономически суми.

По данни на платформата StockX и анализи на Toy Chronicle, интересът към Pop Mart – водещ бранд в категорията дизайнерски „арт играчки“ – нараства стремглаво през последните години. Продуктите на марката често се изкупуват буквално за минути и веднага след това се препродават на цени десетки пъти по-високи от първоначалните.

Рекордната Лабубу е облечена в специален комплект на Vans – марката е създала умалени версии на свои оригинални кецове, суитшърт и шапка изцяло за визията на плюшената играчка. Това сътрудничество е сред най-очакваните събития в света на уличната мода и колекционерските играчки, а сходни продукти често се озовават в списъци с най-желаните артефакти сред феновете.

The Labubu x Vans plush toy isn’t new, but its scarcity just made it a $10,585 eBay flex. 💰🔥



That’s 96 bids and one very hypebeast goblin.#labubu #vans #ebay #auction pic.twitter.com/MCHtnAxaGd