"Не знам какво е това!": Лиъм Нийсън озадачен от популярната играчка Labubu

Лиъм Нийсън, един от най-известните актьори в Холивуд, изглежда е озадачен от едно от най-големите попкултурни явления в момента – плюшените играчки Labubu. По време на интервю с Fox News, на 73-годишния актьор му беше показана снимка на една от тези играчки и беше попитан какво е това.

„Нямам ни най-малка представа.“ отговори Нийсън, бързо поклащайки глава. „Наистина, не знам.“

След като му обясниха, че на снимката е куклата Labubu, актьорът продължи да изглежда напълно объркан. „Добре,“ каза той. „Това е пухкава кукла. Или... може би нещо за ядене?“

Въпреки че Нийсън не е част от фен клуба на Labubu, тези играчки са световен вирусен феномен. Множество известни личности също са се включили в лудостта, включително членката на BLACKPINK Лиса, Ким Кардашиян, Риана, Дуа Липа и Дейвид Бекъм.

Labubu, създадени от хонгконгския артист Касинг Лунг, се продават от компанията Pop Mart, която описва играчките като „дяволско, но сладко чудовище с остри уши, очарователно пакостлива усмивка и много остри зъби.“

Тези цветни, колекционерски кукли, които обикновено се продават в затворени пакети, могат да бъдат прикрепени към чанти и раници като нестандартни аксесоари и талисмани.

Освен забавната му реакция на първата му среща с Labubus, Нийсън напоследък привлича внимание заради романа си с Памела Андерсън. PEOPLE първи потвърди, че двамата се срещат, като източник разкри, че тяхната връзка е в „ранен етап“.

„Това е искрено и е очевидно, че и двамата са влюбени един в друг,“ сподели източникът.

Снинки: ЕРА/БГНЕС