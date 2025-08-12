Новини
"Не знам какво е това!": Лиъм Нийсън озадачен от популярната играчка Labubu

"Не знам какво е това!": Лиъм Нийсън озадачен от популярната играчка Labubu

12 Август, 2025 13:15 791 4

Въпреки че Нийсън не е част от фен клуба на Labubu, тези играчки са световен вирусен феномен

"Не знам какво е това!": Лиъм Нийсън озадачен от популярната играчка Labubu - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лиъм Нийсън, един от най-известните актьори в Холивуд, изглежда е озадачен от едно от най-големите попкултурни явления в момента – плюшените играчки Labubu. По време на интервю с Fox News, на 73-годишния актьор му беше показана снимка на една от тези играчки и беше попитан какво е това.

Нямам ни най-малка представа.“ отговори Нийсън, бързо поклащайки глава. „Наистина, не знам.“

След като му обясниха, че на снимката е куклата Labubu, актьорът продължи да изглежда напълно объркан. „Добре,“ каза той. „Това е пухкава кукла. Или... може би нещо за ядене?“

Въпреки че Нийсън не е част от фен клуба на Labubu, тези играчки са световен вирусен феномен. Множество известни личности също са се включили в лудостта, включително членката на BLACKPINK Лиса, Ким Кардашиян, Риана, Дуа Липа и Дейвид Бекъм.

Labubu, създадени от хонгконгския артист Касинг Лунг, се продават от компанията Pop Mart, която описва играчките като „дяволско, но сладко чудовище с остри уши, очарователно пакостлива усмивка и много остри зъби.“

Тези цветни, колекционерски кукли, които обикновено се продават в затворени пакети, могат да бъдат прикрепени към чанти и раници като нестандартни аксесоари и талисмани.

Освен забавната му реакция на първата му среща с Labubus, Нийсън напоследък привлича внимание заради романа си с Памела Андерсън. PEOPLE първи потвърди, че двамата се срещат, като източник разкри, че тяхната връзка е в „ранен етап“.

Това е искрено и е очевидно, че и двамата са влюбени един в друг,“ сподели източникът.

Снинки: ЕРА/БГНЕС


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коня Солтуклиева

    4 0 Отговор
    Не ти и трябва да знаеш!
    Касинг Лунг е направил играчки от старите си долни гащи и тапи от алкохола, който е пукал, докато ги е шил!

    13:20 12.08.2025

  • 2 Лост

    5 0 Отговор
    И аз не знам.И , защо изобщо трябва да знаем?

    13:23 12.08.2025

  • 3 Гретиния

    3 0 Отговор
    Много са полезни! Пробивате им една дупка между зъбите, и дай дай дай... После Грета само изсипва в буркана, и придава в скандинавските банки с Пер на. Вдигнах и стандарта само на яхти да се вози!

    13:28 12.08.2025

  • 4 Цъцъ

    1 0 Отговор
    А лабубу веган ли е или карнист?

    13:51 12.08.2025