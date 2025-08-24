По-малки и по-скъпи: Новите Labubu на Pop Mart

Китайската компания Pop Mart съобщи, че този месец ще пусне мини версия на популярните си плюшени играчки Labubu, заедно с нова версия с дълга козина на малкото зъбато чудовище, предаде ABC, цитирана от Фокус.

Pop Mart обяви в петък, че миниатюрният винилов плюшен медальон Labubu, част от серията The Monsters Pin For Love, ще се предлага в различни цветове, съответстващи на буквите от азбуката. Цената им ще бъде 22,99 долара за брой. Серията включва и 30 кутии за висулки с букви, всяка с уникален мотив и талисман „Чудовища“, на цена 18,99 долара за брой.

Освен това, компанията пуска на пазара виниловата плюшена кукла Rock the Universe, част от серията The Monsters Big Into Energy. Куклата ще има огърлица от перли и сплав, първа сред фигурките на Monsters с дълга козина. Тя използва специализирана техника на боядисване, която гарантира, че няма две еднакви фигурки. Цената ѝ ще бъде 114,99 долара.

Всички нови продукти ще бъдат налични от 29 август на уебсайта на Pop Mart, както за вземане от магазина, така и за доставка. Те ще бъдат достъпни и в приложението на компанията, както и в официалните ѝ TikTok акаунти.

Labubu се е превърнала в една от най-популярните стоки на Pop Mart. Приходите на компанията са се увеличили повече от два пъти през 2024 г., достигайки 1,81 милиарда долара, отчасти благодарение на елфичното чудовище.

По-рано тази седмица Pop Mart съобщи, че печалбата, дължима на акционерите, е скочила с почти 400% за първите шест месеца на годината, а приходите са се увеличили с повече от 200% до 1,93 милиарда долара. Приходите за Азиатско-тихоокеанския регион са се увеличили с над 250%, докато тези за Северна и Южна Америка са нараснали с повече от 1000%.