По-малки и по-скъпи: Новите Labubu на Pop Mart

По-малки и по-скъпи: Новите Labubu на Pop Mart

24 Август, 2025 09:46 855 15

Новите плюшени чудовища обещават уникални дизайни и ограничени серии

По-малки и по-скъпи: Новите Labubu на Pop Mart - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайската компания Pop Mart съобщи, че този месец ще пусне мини версия на популярните си плюшени играчки Labubu, заедно с нова версия с дълга козина на малкото зъбато чудовище, предаде ABC, цитирана от Фокус.

Pop Mart обяви в петък, че миниатюрният винилов плюшен медальон Labubu, част от серията The Monsters Pin For Love, ще се предлага в различни цветове, съответстващи на буквите от азбуката. Цената им ще бъде 22,99 долара за брой. Серията включва и 30 кутии за висулки с букви, всяка с уникален мотив и талисман „Чудовища“, на цена 18,99 долара за брой.

Освен това, компанията пуска на пазара виниловата плюшена кукла Rock the Universe, част от серията The Monsters Big Into Energy. Куклата ще има огърлица от перли и сплав, първа сред фигурките на Monsters с дълга козина. Тя използва специализирана техника на боядисване, която гарантира, че няма две еднакви фигурки. Цената ѝ ще бъде 114,99 долара.

Всички нови продукти ще бъдат налични от 29 август на уебсайта на Pop Mart, както за вземане от магазина, така и за доставка. Те ще бъдат достъпни и в приложението на компанията, както и в официалните ѝ TikTok акаунти.

Labubu се е превърнала в една от най-популярните стоки на Pop Mart. Приходите на компанията са се увеличили повече от два пъти през 2024 г., достигайки 1,81 милиарда долара, отчасти благодарение на елфичното чудовище.

По-рано тази седмица Pop Mart съобщи, че печалбата, дължима на акционерите, е скочила с почти 400% за първите шест месеца на годината, а приходите са се увеличили с повече от 200% до 1,93 милиарда долара. Приходите за Азиатско-тихоокеанския регион са се увеличили с над 250%, докато тези за Северна и Южна Америка са нараснали с повече от 1000%.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Елизабет цветанова

    2 2 Отговор
    Сомалийски слонове въртя 🤭🥳💯

    09:48 24.08.2025

  • 2 така е

    1 5 Отговор
    В москве постили ЛаПупу.

    Коментиран от #3

    09:54 24.08.2025

  • 3 Опоркаджия

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    Статията е за плюшени играчки, то "Москве" си дъвче, жалка работа

    09:58 24.08.2025

  • 4 Сталин

    13 0 Отговор
    Ей така се правят милиарди от дебилизацията на народа

    Коментиран от #5

    10:00 24.08.2025

  • 5 това е чудесно

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Защо да не вземат патите на дебилите?

    10:01 24.08.2025

  • 6 ха, ха

    7 0 Отговор
    Хитреци продават боклучетА на безмозъчни.

    10:03 24.08.2025

  • 7 Висоцки

    3 1 Отговор
    В СССР пуснаха зверчето чебурашка точно преди разпада. Същото нещо беше. Честито на новото ЕСсср.

    Коментиран от #8, #11

    10:11 24.08.2025

  • 8 ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Висоцки":

    Чебурашка е животно от мъжки пол и от незнаен за науката вид, с кафява козина, големи добри очи и огромни уши. Намерено е в щайга с портокали, докарана в големия град от далечна тропическа страна. Т.е Чебурашка е мигрант от избягал от там където виреят портокали.Иначе Чебурашка е литературен герой от повест руския писател Едуард Успенски още от 1966г.Изглеждаше миловиден не като китайското злобно.

    Коментиран от #9

    10:20 24.08.2025

  • 9 Да, вярно

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "ха ха":

    Наистина е така, сега хората са много злобни в ЕС

    Коментиран от #12

    10:31 24.08.2025

  • 10 Поредния нагледен

    2 0 Отговор
    Пример какви чудеса прави рекламата и какви са тези безумни суми за които се продават???!!!На какво учат децата тези грозотии???На мен ми прилича на грозен вариант на Чебурашка,ама много грозен.С две думи поредната лудост!!!!

    10:36 24.08.2025

  • 11 Троцки

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Висоцки":

    Какъв еССР като става дума за Китай, БРИКС, Шос, Мос?

    10:38 24.08.2025

  • 12 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да, вярно":

    Заради еврото

    Коментиран от #14, #15

    10:38 24.08.2025

  • 13 Сладки мили

    0 0 Отговор
    Грозотйики

    10:40 24.08.2025

  • 14 Цомчо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Няма страшну. Ние от Возраждане сейчас работим, да превържем Борда към хамериканския доллар и Еврото ще го.... Знаете какво!
    Носете евробанкноти да ги палим на площада. Бръкнете се де!

    10:43 24.08.2025

  • 15 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Тъпото е че и на българските копейки от нова година ще им плащат в омразно капиталистическо Евро.

    10:47 24.08.2025