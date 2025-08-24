По-малки и по-скъпи: Новите Labubu на Pop Mart

Китайската компания Pop Mart съобщи, че този месец ще пусне мини версия на популярните си плюшени играчки Labubu, заедно с нова версия с дълга козина на малкото зъбато чудовище, предаде ABC, цитирана от Фокус.
Pop Mart обяви в петък, че миниатюрният винилов плюшен медальон Labubu, част от серията The Monsters Pin For Love, ще се предлага в различни цветове, съответстващи на буквите от азбуката. Цената им ще бъде 22,99 долара за брой. Серията включва и 30 кутии за висулки с букви, всяка с уникален мотив и талисман „Чудовища“, на цена 18,99 долара за брой.
Освен това, компанията пуска на пазара виниловата плюшена кукла Rock the Universe, част от серията The Monsters Big Into Energy. Куклата ще има огърлица от перли и сплав, първа сред фигурките на Monsters с дълга козина. Тя използва специализирана техника на боядисване, която гарантира, че няма две еднакви фигурки. Цената ѝ ще бъде 114,99 долара.
Всички нови продукти ще бъдат налични от 29 август на уебсайта на Pop Mart, както за вземане от магазина, така и за доставка. Те ще бъдат достъпни и в приложението на компанията, както и в официалните ѝ TikTok акаунти.
Labubu се е превърнала в една от най-популярните стоки на Pop Mart. Приходите на компанията са се увеличили повече от два пъти през 2024 г., достигайки 1,81 милиарда долара, отчасти благодарение на елфичното чудовище.
По-рано тази седмица Pop Mart съобщи, че печалбата, дължима на акционерите, е скочила с почти 400% за първите шест месеца на годината, а приходите са се увеличили с повече от 200% до 1,93 милиарда долара. Приходите за Азиатско-тихоокеанския регион са се увеличили с над 250%, докато тези за Северна и Южна Америка са нараснали с повече от 1000%.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Елизабет цветанова
09:48 24.08.2025
2 така е
Коментиран от #3
09:54 24.08.2025
3 Опоркаджия
До коментар #2 от "така е":Статията е за плюшени играчки, то "Москве" си дъвче, жалка работа
09:58 24.08.2025
4 Сталин
Коментиран от #5
10:00 24.08.2025
5 това е чудесно
До коментар #4 от "Сталин":Защо да не вземат патите на дебилите?
10:01 24.08.2025
6 ха, ха
10:03 24.08.2025
7 Висоцки
Коментиран от #8, #11
10:11 24.08.2025
8 ха ха
До коментар #7 от "Висоцки":Чебурашка е животно от мъжки пол и от незнаен за науката вид, с кафява козина, големи добри очи и огромни уши. Намерено е в щайга с портокали, докарана в големия град от далечна тропическа страна. Т.е Чебурашка е мигрант от избягал от там където виреят портокали.Иначе Чебурашка е литературен герой от повест руския писател Едуард Успенски още от 1966г.Изглеждаше миловиден не като китайското злобно.
Коментиран от #9
10:20 24.08.2025
9 Да, вярно
До коментар #8 от "ха ха":Наистина е така, сега хората са много злобни в ЕС
Коментиран от #12
10:31 24.08.2025
10 Поредния нагледен
10:36 24.08.2025
11 Троцки
До коментар #7 от "Висоцки":Какъв еССР като става дума за Китай, БРИКС, Шос, Мос?
10:38 24.08.2025
12 Сталин
До коментар #9 от "Да, вярно":Заради еврото
Коментиран от #14, #15
10:38 24.08.2025
13 Сладки мили
10:40 24.08.2025
14 Цомчо
До коментар #12 от "Сталин":Няма страшну. Ние от Возраждане сейчас работим, да превържем Борда към хамериканския доллар и Еврото ще го.... Знаете какво!
Носете евробанкноти да ги палим на площада. Бръкнете се де!
10:43 24.08.2025
15 така е
До коментар #12 от "Сталин":Тъпото е че и на българските копейки от нова година ще им плащат в омразно капиталистическо Евро.
10:47 24.08.2025