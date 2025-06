40 години затвор грозят лекаря на Матю Пери, снабдявал го с кетамин

Главният лекар, обвинен във връзка с предозирането на американско-канадския актьор и звезда от сериала „Приятели“ Матю Пери, се очаква да се признае за виновен в следващите седмици, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ, предава БГНЕС.

Салвадор Пласенсия „е съгласен да се признае за виновен по четири обвинения за разпространение на кетамин, за което се предвижда максимална присъда от 40 години във федерален затвор“, се посочва в изявление на министерството.

Вторият лекар по делото, Марк Чавес, се призна за виновен през октомври миналата година за заговор за разпространение на кетамин в седмиците преди актьорът да бъде намерен мъртъв в джакузито на дома си в Лос Анджелис през 2023 г.

Дългите борби на Пери с наркотичната зависимост бяха добре документирани, но смъртта му на 54-годишна възраст шокира милиони фенове на „Приятели“ по целия свят.

