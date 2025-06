Турист счупи стол от стотици кристали Сваровски в музей във Верона и избяга (ВИДЕО)

Произведение на изкуството, изработено от стотици кристали Swarovski, бе повредено от турист в музея „Палацо Мафей“ във Верона, Италия, съобщи агенция AFP, позовавайки се на официални изявления от музея и кадри от инцидента, разпространени в социалните мрежи.

Инцидентът се случва, когато посетител, привлечен от възможността да се снима върху експоната – кристален стол, решава да седне на него. Предметът не издържа на тежестта му и се счупва на части, документирано от камерите за видеонаблюдение на музея. Видеозаписът на случилото се бързо стана популярен онлайн и бе определен от служителите на музея като „кошмарът на всеки музей“.

Повреденият стол е съвременна творба, създадена от италианския художник Никола Бола. Произведението е вдъхновено от емблематичната картина „Столът на Винсент с лулата му“ на Винсент Ван Гог и е част от колекцията на музея от 2022 г.

An Italian museum is calling for visitors to respect the art on display after a tourist couple broke a crystal-covered chair before fleeing.



The Palazzo Maffei in Verona, Italy, released security video footage this week that shows a man and a woman taking pictures of each other… pic.twitter.com/MPnD2e1RWg