Звездата от "Игра на тронове" Мейзи Уилямс показа как плува чисто гола в Италия (ВИДЕО)

15 Декември, 2025 17:31 783 4

Актрисата сподели кадри от лятното си пътуване до Италия

Звездата от "Игра на тронове" Мейзи Уилямс показа как плува чисто гола в Италия (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Британската актриса Мейзи Уилямс прикова погледите с публикация в социалните мрежи по повод рождения си ден, показваща моменти от почивката ѝ в Италия през лятото. Звездата от сериала „Игра на тронове“ сподели в Instagram видео, на което плува гола в Средиземно море по време на престоя си край бреговете на Сардиния.

На кадрите 28-годишната Уилямс влиза постепенно във водата както майка я е родила и изплува с усмивка към камерата. В серия от допълнителни снимки актрисата позира заедно с приятели във водата, както и по време на скокове от скали и разходки сред природата. Към публикацията тя отбеляза, че макар лятото да е приключило, животът продължава с пълна сила.

По информация от публикацията Мейзи, която изигра ролята на Аря Старк, и компанията ѝ са отседнали в Su Ferreri Retreat Guesthouse в Сардиния. Мястото предлага на гостите преживяване, насочено към т.нар. „бавен начин на живот“, включващо преходи сред природата, йога и сауна.

Актрисата рядко публикува съдържание в социалните мрежи. Предишната ѝ поява онлайн беше през април, когато тя сподели серия от снимки от ежедневието си – сред тях кадър с официална визия, снимка сред цветно поле и момент от игра на настолната игра „Туистър“.

Макар да поддържа сравнително дискретно публично присъствие, Мейзи Уилямс беше забелязана за последно през септември в компанията на актрисата Джоуи Кинг, с която си партнира в предстоящия филм „Приложна магия 2“. Двете привлякоха внимание по време на караоке вечер в Лондон, като снимки от събитието бяха споделени в профила на Кинг в Instagram.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плувай,плувай..

    1 0 Отговор
    НЕ Е РИБА !

    17:33 15.12.2025

  • 2 Грунчу

    0 1 Отговор
    мен ми е все тая ако иска и облечена с пуловер да плува

    17:35 15.12.2025

  • 3 Дядо Митьоo

    1 0 Отговор
    Тая е като житената питка в лицето....

    17:45 15.12.2025

  • 4 Дада

    2 0 Отговор
    Абе бо.клук шумов ти не се ли научи да не постваш ИНСТАГРАМ и чужди линкове към платформи и сайтове....? Не,щастник ...изкарай клипове и снимки и ги постни като истински професионалист..кво ме пращаш в Инстаграма ...ние Инстаграм нямаме из.род

    17:46 15.12.2025