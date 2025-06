Папа Лъв XIV се оказа роднина на Мадона, Джъстин Бийбър и Анджелина Джоли

Папа Лъв XIV, първият в историята понтифик, роден в Съединените щати, се оказа изненадващо близък – поне генетично – до редица от най-големите звезди на съвременната поп култура, пише People.

Разследване на The New York Times проследи родословието на 69-годишния папа, роден като Робърт Франсис Превост, и откри, че той има родственици в Италия, Испания и Франция, част от които се преселили в Квебек през 1650-те години. Именно там се намира и общият прародител, който свързва Папа Лъв XIV с редица световни знаменитости – Луи Буше дьо Гранпре, роден в канадския град Труа-Ривиер.

Сред звездните „братовчеди“ на Светия отец са не кой да е, а Мадона, Джъстин Бийбър, Анджелина Джоли, Хилъри Клинтън, бившият премиер на Канада Джъстин Трюдо и легендарният писател Джак Керуак.

The New York Times reports Pope Leo XIV is related to “numerous Canadian-derived distant cousins” including:



• Madonna

• Justin Bieber

• Pierre & Justin Trudeau

• Angelina Jolie

• Hillary Clinton

• Jack Kerouac pic.twitter.com/0eNlvA9TIW