Роднина на принцеса Даяна и Чърчил е обвинен в серия удушавания (СНИМКИ)

70-годишният Чарлз Джеймс Спенсър-Чърчил, 12-и херцог на Марлборо и роднина както на принцеса Даяна, така и на британския държавник Уинстън Чърчил, е обвинен по три пункта за умишлено удушаване, съобщиха от полицията на Темз Вали.

По данни на разследващите предполагаемите престъпления са извършени в периода между ноември 2022 г. и май 2024 г. в град Уудсток, графство Оксфордшир, като всички обвинения се отнасят до едно и също лице. Чърчил е бил арестуван през май миналата година след проведено полицейско разследване и се очаква да се яви пред магистратския съд в Оксфорд за първото си изслушване, уточняват властите.

Чарлз Спенсър-Чърчил наследява титлата херцог на Марлборо през 2014 г. след смъртта на баща си Джон Спенсър-Чърчил. Роден е в двореца Бленхайм – историческо имение край Уудсток и място на раждане на Уинстън Чърчил, което днес е обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Макар да е свързан по роднинска линия с британската аристокрация, херцогът не притежава двореца Бленхайм. Имотът се управлява от независимата Фондация за наследство на двореца Бленхайм, която в официално изявление заяви, че е запозната със съдебните действия срещу Чърчил, но не може да коментира обвинения, свързани с неговия личен живот и предмет на текущо наказателно производство.

От полицията подчертават, че разследването е в ход и че обвиняемият се ползва с презумпцията за невинност до произнасяне на съда. Към момента не се съобщават допълнителни подробности за обстоятелствата по случая или самоличността на предполагаемата жертва.