Синът на Джейсън Момоа дебютира в киното

Синът на Джейсън Момоа - Накоа Улф Момоа ще направи своя дебют на голям екран именно редом с баща си. Това ще се случи в дългоочакваната трета част от хитовата фантастична сага „Дюн“, съобщи Deadline.

Накоа-Уолф, който е на 16 години, ще влезе в ролята на Лето II – син на Пол Атреидес (в ролята Тимъти Шаламе) и Чани (Зендая). Неговата сестра-близначка Ганима ще бъде изиграна от младата актриса Айда Брук, потвърждава още Deadline.

Междувременно Джейсън Момоа ще се завърне в ролята на Дънкан Айдахо, в своята възродена форма като гхола – персонаж, който феновете помнят добре от първата част на поредицата.

