Проблеми? Брад Пит избегна целувка на гаджето си Инес де Рамон (ВИДЕО)

Американският актьор Брад Пит и дизайнерката Инес де Рамон предизвикаха недоумение сред феновете, след като Пит избягна опит за публична проява на нежност по време на световната премиера на „F1“ в Ню Йорк в понеделник.

Видеозапис, разпространен в социалните мрежи, показва как Инес де Рамон се навежда за бърза целувка, докато двамата дефилират по червения килим. Вместо това Пит отклонява лицето си и се обръща към друга жена, която се приближава към тях.

Потребители на платформата X коментираха инцидента саркастично: „Пит отново избягва целувка с Инес, тя си мислеше, че ще я целуне, а той просто се опитваше да прекоси килима“, написа един от тях. В последващо видео се отбелязва, че по време на приема след премиерата Пит не е включил де Рамон в официалната групова снимка на актьорския състав.

yes 🤦‍♀️ @TMZ they look so stunning that he didn’t even want to kiss her again for the third time he ignores her again like she doesn’t belong with him like a total stranger it’s hilarious 😂 #InesDeRamonisasocialclimber #BradPittisaCoward #BradPittIsAnAbuser https://t.co/icb1txvGeZ pic.twitter.com/Pbkn6JSdjY