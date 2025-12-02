Филмът "Един грам живот" отбеляза рекорд в българското кино

Режисьорът и сценарист на филма "Един грам живот" – Атанас Михайлов – постави нечуван успех в историята на българското кино. Неговият филм, превърнал се в истинско културно събитие, за трета поредна седмица бележи ръст в гледаемостта – рекорд, който в България и в света досега е звучал като невъзможна мечта.

„Когато не снимаш просто филм… когато не разказваш поредната история, а се стремиш да докоснеш сърцата – тогава се случва чудото. Силата на "Един грам живот" е в това, че той не просто трогва. Той прониква в душата. Зрителите не гледат – те съпреживяват. Давам им огледало, в което да видят какво могат да загубят… преди да е късно.“, казва самият режисьор за лентата.

След прожекцията президентът Румен Радев каза думи, които отекват като камбана: „Това е оръжие в ръцете на родителите и червена лампа–аларма за всички деца.“

Стотици зрители вече нарекоха българската лента „шедьовър“. Само за две седмици се появиха десетки хиляди коментари – всеки един от тях трептящ, затрогващ, благодарен. За стотиците зрители, отделили от времето и сърцето си, "Един грам живот" се превърна в най-силния български филм на нашето време.

"Мисията му е ясна като удар на камбанен звън: Да събуди родителите. Да даде ранен щит на децата. Да покаже опасностите, които често идват тихо… като сянка. Не пропускайте "Един грам живот" в кината. Този филм не се гледа. Той се преживява.", призовават създателите на филма.