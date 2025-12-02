Новини
Любопитно »
Филмът "Един грам живот" отбеляза рекорд в българското кино

Филмът "Един грам живот" отбеляза рекорд в българското кино

2 Декември, 2025 14:59 727 5

  • един грам живот-
  • филм-
  • рекорд-
  • българско кино

Филмът бележи ръст в гледаемостта за трета поредна седмица

Филмът "Един грам живот" отбеляза рекорд в българското кино - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Режисьорът и сценарист на филма "Един грам живот" – Атанас Михайлов – постави нечуван успех в историята на българското кино. Неговият филм, превърнал се в истинско културно събитие, за трета поредна седмица бележи ръст в гледаемостта – рекорд, който в България и в света досега е звучал като невъзможна мечта.

„Когато не снимаш просто филм… когато не разказваш поредната история, а се стремиш да докоснеш сърцата – тогава се случва чудото. Силата на "Един грам живот" е в това, че той не просто трогва. Той прониква в душата. Зрителите не гледат – те съпреживяват. Давам им огледало, в което да видят какво могат да загубят… преди да е късно.“, казва самият режисьор за лентата.

След прожекцията президентът Румен Радев каза думи, които отекват като камбана: „Това е оръжие в ръцете на родителите и червена лампа–аларма за всички деца.“

Стотици зрители вече нарекоха българската лента „шедьовър“. Само за две седмици се появиха десетки хиляди коментари – всеки един от тях трептящ, затрогващ, благодарен. За стотиците зрители, отделили от времето и сърцето си, "Един грам живот" се превърна в най-силния български филм на нашето време.

"Мисията му е ясна като удар на камбанен звън: Да събуди родителите. Да даде ранен щит на децата. Да покаже опасностите, които често идват тихо… като сянка. Не пропускайте "Един грам живот" в кината. Този филм не се гледа. Той се преживява.", призовават създателите на филма.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 джедай

    6 2 Отговор
    Така е:Не се гледа! Гледайте си го вие! Аз си гледам "Междузвездни войни".

    15:03 02.12.2025

  • 2 Мдаа!🤔

    6 2 Отговор
    Рекорд по посещаемост имаше "Хан Аспарух", над 10млн. го бяха посетили! Сегашното бг кино бележи единствено антирекорди.

    15:11 02.12.2025

  • 3 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    ПО ДОБРОТО ЗАГЛАВИЕ. ,,ЕДИН ГРАМ МОЗЪК,,!

    15:19 02.12.2025

  • 4 Умирам от смях

    3 0 Отговор
    Защото водят учениците под строй да го гледат. Моя синковец днес ги водиха. Аре по-скромно, моля

    15:20 02.12.2025

  • 5 Перо

    0 1 Отговор
    Ако е такъв шедьовър филма, няма да има нужда от реклама и празни приказки! Най-малко ме интересува мнението на Муньос, /за бонус реклама/, който не се спря да ходи на всякъде за популярност и да чака удобен момент за служебно правителство с криминалната селяния с които се е оградил!

    15:28 02.12.2025