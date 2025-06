Отново обвиниха Меган Маркъл във фалшификация (СНИМКА)

В последната публикация в Instagram на бранда As Ever, създаден от Меган Маркъл, внимателни потребители забелязаха неочаквана техническа грешка. Снимката, на която се вижда бележка с надпис „You’re beautiful. Full stop“ (Вие сте красиви. Точка), оставена до кухненски уред, две яйца и разпиляно брашно, предизвика коментари не заради посланието, а заради наличието на черно-бял курсор вляво на кадъра.

Фенове предположиха, че изображението не е направено в дома на Меган, а представлява екранна снимка. В социалните мрежи бързо се появиха коментари като „Орлово око!“ и „Не го бях забелязал, добра находка“, след което коментарите към публикацията бяха изключени.

Брандът As Ever предлага различни продукти за дома, сред които миксове за сладкиши и плодови сладка. В официалния сайт на марката се посочва, че това е „език на любовта“, вдъхновен от личните страсти на Меган към кулинарията и домакинството.

Този случай е пореден в поредица от социални гафове, които привличат вниманието към профилите на Меган Маркъл. По-рано тази година при завръщането си в социалните мрежи тя публикува видео, в което изписва „2025“ на пясъка. Тогава последователи изразиха съмнения относно спонтанността на кадрите, предполагащи множество опити за заснемане на „перфектния“ кадър.

Меган Маркъл анонсира бранда As Ever в началото на годината, като първоначално използва името American Riviera Orchard. По-късно то беше сменено с обяснението, че новото наименование не ограничава концепцията само до местни продукти. По думите ѝ, As Ever е естествено продължение на дългогодишния ѝ интерес към готвенето, крафт хобитата и градинарството.