Хю Джакман и Дебора-Лий Фърнес финализираха развода си

Официално приключи бракът на една от най-емблематичните двойки в Холивуд – Хю Джакман и Дебора-Лий Фърнес. След 27 години съвместен живот двамата финализираха развода си, с което сложиха край на своята дългогодишна любовна история.

Съдебните документи, получени от Fox News Digital, показват, че Върховният съд на окръг Съфолк в щата Ню Йорк е отбелязал делото като „закрито“ (Disposed), което означава, че процедурата е приключила и вече не е активна. Датата на окончателното решение е посочена като 3 юни 2025 г.

В документите се казва още, че условията по развода са били безспорни и е било необходимо само съдебно одобрение. Представители на двамата актьори не са отговорили на исканията за коментар.

