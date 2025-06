Шарлиз Терон разкритикува пищната сватба на Джеф Безос

Актрисата Шарлиз Терон разкритикува шумът около сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция.

Носителката на „Оскар“ разкри, че е била впечатлена от италианската сватба на шефа на Amazon.

По време на събитие за набиране на средства за своя проект „Шарлиз Терон – Африка“ в Лос Анджелис 49-годишната холивудска звезда се пошегува, че тя и събралата се тълпа са малцината от Холивуд, които не са получили покана за пищната сватба на 61-годишния Джеф с 55-годишната Лорън Санчес, която се състоя във Венеция, Италия, на 28 юни вечерта, пише БГНЕС.

Charlize Theron rips into Jeff Bezos and Lauren Sánchez after $50M wedding extravaganza: ‘They suck’ https://t.co/CPzDYjkAoM pic.twitter.com/EqeQUlcxGb