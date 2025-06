Инжекциите за отслабване увреждат здравето и вида на лицето

Световният бум около Ozempic – медикамент, първоначално разработен за лечение на диабет и контрол на затлъстяването – го превърна в едно от най-желаните решения за бързо сваляне на килограми. Заедно с алтернативите Mounjaro и Wegovy, Ozempic (семаглутид) се прилага масово сред хора, търсещи „чудодейна“ инжекция за отслабване. Всички тези препарати имитират действието на хормона GLP-1, който регулира апетита и усещането за ситост.

Редовното приложение на подобни медикаменти обикновено води до загуба на между 15 и 20% от телесното тегло. Но заедно с това лекарите предупреждават за неочакван страничен ефект: видимо състаряване на лицето, наричано вече от специалистите „Ozempic face“.

„Свидетели сме на значително увеличение на пациенти, които се тревожат за промени във външния вид на лицето след лечение със семаглутид,“ споделя известният нутриционист Роуз Фъргюсън пред Daily Mail. Проблемът е, че медикаментът не действа избирателно само върху мазнините в тялото – загубата на тегло засяга цялата фигура, включително и лицето.

Пластичните хирурзи и естетичните експерти посочват, че сред най-засегнатите са знаменитости като Шарън Озбърн, Ребъл Уилсън и Упи Голдбърг, при които промяната във външния вид е забележима след бързото отслабване.

