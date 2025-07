Орландо Блум започва нов живот след раздялата с Кейти Пери

Изглежда, че Орландо Блум е готов да започне нова глава в живота си.

Британският актьор сподели в Instagram Stories серия от цитати за „ново начало“ само дни след раздялата си с Кейти Пери след деветгодишна връзка.

48-годишният Блум първо публикува цитат от Буда: „Всеки ден е ново начало. Това, което правим днес, е най-важното.“

В следваща публикация актьорът цитира и японския автор Дайсаку Икеда: „Важно е да направиш първата крачка. Смелото преодоляване на един малък страх ти дава кураж за следващия.“

Макар да не е напълно ясно на какво точно се дължи новото му вдъхновение, Орландо Блум се появи сам на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес, която се проведе във Венеция, Италия в петък. Според източници на Page Six, звездата от „Властелинът на пръстените“ е празнувал до късно, като не се е притеснявал да се потопи изцяло в атмосферата на луксозното тържество.

Orlando Bloom posts cryptic messages about ‘a new beginning’ after Katy Perry split https://t.co/2oftqVmAc7 pic.twitter.com/6k8gqY4WCm