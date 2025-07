Котката на Карл Лагерфелд е напът да направи своя филмов дебют

Шест години след смъртта на Карл Лагерфелд известната му котка Шупет продължава да прави фурор. Най-известната котка в света е напът да направи своя филмов дебют в неочаквана роля.

Шупет дълго време имаше живот мечта. След като през 2011 г. става домашен любимец на известния моден дизайнер Карл Лагерфелд, котката попада в светлината на прожекторите, участва в рекламни кампании на големи марки и през 2014 г. е донесла на стопанина си близо 3 млн. евро.

Когато бившият артистичен директор на Chanel умира през 2019 г., малката топка козина е поверена на Франсоаз Касот, бивша икономка на дизайнера, която оттогава се грижи за доброто ѝ състояние в апартамент в Париж, пише БГНЕС.

#chrono1010news



📌Karl Lagerfeld’s beloved cat Choupette is the star of Hublot’s new Own It advertising campaign.☺️



👉🏻The new watch collection celebrates the 20th anniversary of the Big Bang model, with Choupette showcasing the ceramic Red Magic timepiece, featuring a… pic.twitter.com/lZLCsrv4oz