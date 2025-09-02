Жена плати солена глоба във влака - котката ѝ била твърде шумна

Августовско пътуване с високоскоростния влак между Ван и Париж се превърна в медийна сага, след като френска пътничка бе глобена със 110 евро заради... прекалено шумно мяукащата си котка. Камий и нейният приятел Пиер се качили на влака заедно с домашния си любимец — котарак на име Моне, за когото дори платили отделен билет, както изискват правилата. Котката била в кош и пътувала според всички изисквания на железопътния оператор.

Оказало се обаче, че това не е достатъчно. Няколко пътници се оплакали от прекалено „вокалното поведение“ на животното. Контрольорите се намесили и предложили на Камий да се премести в друг вагон, където има по-малко пътници. Тя отказала категорично, настоявайки, че не нарушава нито един от регламентите за пътуване с животни. Малко след това ѝ бил съставен акт за нарушение на обществения ред.

„Несправедливо е да се глобяват хора, които пътуват с животни по правилата“, заявява Камий, която е решена да обжалва. Тя вече е подала жалба и обяви, че няма да се качи отново във влаковете на SNCF, докато не получи официално обяснение. Според нея мярката е абсурдна, особено на фона на това, че шумните деца в купетата рядко предизвикват такава реакция.

Случаят породи остри дебати във Франция, където подобни инциденти зачестяват. Това е третият за годината абсурд, свързан с железопътния транспорт — преди това пътник бе глобен за разменена седалка, а болна жена – заради закупен в последния момент билет. Нараства усещането, че превозвачът действа механично, прилагайки правила без оглед на контекста.

Правни експерти коментират, че подобни глоби рядко падат в съда – едва около 15 процента от жалбите срещу санкции на железопътния оператор са уважени през 2024 година. Но за Камий случаят не е просто административен спор, а въпрос на принцип. Тя твърди, че е направила всичко необходимо, за да пътува легално с животното си, и е била санкционирана не заради реално нарушение, а заради субективното недоволство на няколко пътници.

Историята ѝ поставя под въпрос не само прилагането на правилата, но и доколко институциите са склонни да проявяват здрав разум в ситуации, които излизат от шаблона.