Жена плати солена глоба във влака - котката ѝ била твърде шумна

Августовско пътуване с високоскоростния влак между Ван и Париж се превърна в медийна сага, след като френска пътничка бе глобена със 110 евро заради... прекалено шумно мяукащата си котка. Камий и нейният приятел Пиер се качили на влака заедно с домашния си любимец — котарак на име Моне, за когото дори платили отделен билет, както изискват правилата. Котката била в кош и пътувала според всички изисквания на железопътния оператор.
Оказало се обаче, че това не е достатъчно. Няколко пътници се оплакали от прекалено „вокалното поведение“ на животното. Контрольорите се намесили и предложили на Камий да се премести в друг вагон, където има по-малко пътници. Тя отказала категорично, настоявайки, че не нарушава нито един от регламентите за пътуване с животни. Малко след това ѝ бил съставен акт за нарушение на обществения ред.
„Несправедливо е да се глобяват хора, които пътуват с животни по правилата“, заявява Камий, която е решена да обжалва. Тя вече е подала жалба и обяви, че няма да се качи отново във влаковете на SNCF, докато не получи официално обяснение. Според нея мярката е абсурдна, особено на фона на това, че шумните деца в купетата рядко предизвикват такава реакция.
Случаят породи остри дебати във Франция, където подобни инциденти зачестяват. Това е третият за годината абсурд, свързан с железопътния транспорт — преди това пътник бе глобен за разменена седалка, а болна жена – заради закупен в последния момент билет. Нараства усещането, че превозвачът действа механично, прилагайки правила без оглед на контекста.
Правни експерти коментират, че подобни глоби рядко падат в съда – едва около 15 процента от жалбите срещу санкции на железопътния оператор са уважени през 2024 година. Но за Камий случаят не е просто административен спор, а въпрос на принцип. Тя твърди, че е направила всичко необходимо, за да пътува легално с животното си, и е била санкционирана не заради реално нарушение, а заради субективното недоволство на няколко пътници.
Историята ѝ поставя под въпрос не само прилагането на правилата, но и доколко институциите са склонни да проявяват здрав разум в ситуации, които излизат от шаблона.
Но има и много шумни деца.
До коментар #1 от "Любител на животинки.":Така е, като видя майки с бебета и малки деца да се качват в самолета, лошо ми става ! Веднъж на едно прекачване от дубай неква простакеса с чавето се настаниха до мен и онова не спря да кашля през целия полет до София. Онази нито сироп имаше, нито таблетки някакви. Не му каза веднъж, да си слага ръката…добре че не ми лепнаха някоя болест тия ….. кошмар !
